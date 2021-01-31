Президент Чехии допустил использование "Спутника V"

"Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава минздрава) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию в Чехии) "Спутник V". Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин", - сказал Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1.