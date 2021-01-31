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Распространение коронавируса
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Президент Чехии допустил использование "Спутника V"
Президент Чехии допустил использование "Спутника V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:53
2021-01-31T21:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан.По словам Земана, в Чехии ежедневно из-за коронавируса умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к РФ "с просьбой о помощи". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, милош земан, чехия, в мире

Президент Чехии допустил использование "Спутника V"

21:53 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан.

"Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава минздрава) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию в Чехии) "Спутник V". Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин", - сказал Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1.

По словам Земана, в Чехии ежедневно из-за коронавируса умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к РФ "с просьбой о помощи".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМилош ЗеманЧехияВ мире
 
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