https://ria.ru/20210131/spetssredstvo-1595417972.html

Омбудсмен заявил о применении шокеров на незаконной акции в Петербурге

Омбудсмен заявил о применении шокеров на незаконной акции в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов сообщил РИА Новости, что наблюдатели от его аппарата зафиксировали случаи жесткого применения... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T23:29

2021-01-31T23:29

2021-01-31T23:52

россия

генеральная прокуратура рф

александр шишлов

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов сообщил РИА Новости, что наблюдатели от его аппарата зафиксировали случаи жесткого применения силы правоохранителями на несогласованной акции.Ранее в Telegram-каналах появилось видео якобы применения электрошокера силовиками в отношении участников акции в Санкт-Петербурге. Как заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, необходимо тщательно проверить достоверность этих сообщений и только после того принимать соответствующие решения.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T23:29 true PT0M37S

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россия, генеральная прокуратура рф, александр шишлов, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург