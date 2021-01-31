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Наука
https://ria.ru/20210131/sparivanie-1595172706.html
Жесткий секс. Как оплодотворить самку и остаться в живых
Жесткий секс. Как оплодотворить самку и остаться в живых
Виды, где самка крупнее, часто практикуют сексуальный каннибализм — женские особи съедают партнера при половом акте или сразу после него. Однако это устраивает... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:00
2021-01-31T08:14
наука
секс
биология
дания
новая зеландия
чехия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Виды, где самка крупнее, часто практикуют сексуальный каннибализм — женские особи съедают партнера при половом акте или сразу после него. Однако это устраивает далеко не всех самцов — некоторые пытаются выжить любой ценой. На какие хитрости они идут — в материале РИА Новости.Счет идет на секундыТруднее всего в животном мире приходится богомолам — их съедают еще до спаривания. Дело в том, что самки видят в них прежде всего источник пищи. А плодиться они могут и без мужских особей, откладывая партеногенетические яйца. Если же самцу все же удается заинтересовать даму сердца и начать совокупление, то, скорее всего, она откусит ему голову прямо во время полового акта.В частности, у южноафриканских богомолов Miomantis caffra до 60 процентов ухаживаний заканчиваются гибелью самцов, причем в большинстве случаев даже без спаривания. Оставшиеся выживают в основном за счет собственной хитрости.Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) наблюдали за поведением 104 богомолов этого вида несколько дней. И обнаружили, что самцы стараются первыми напасть на самку, схватить ее передними лапами, а затем обездвижить. В случае победы ее принудительно осеменяют. Выживают благодаря такой стратегии не все, но шансы на успех значительно выше.Схватки между мужскими и женскими особями, как правило, длятся не больше 15 секунд, и они очень жестоки. Серьезные раны получают оба противника, правда, самки в отличие от самцов не погибают.По мнению исследователей, мужские особи Miomantis caffra выбрали столь агрессивную тактику ухаживания (у других видов богомолов такого нет) из-за чрезвычайной склонности их партнерш к поеданию себе подобных.Паучьи хитростиМужские особи пауков Thanatus fabricii, чьи самки тоже не прочь съесть партнера во время или после спаривания, предпочитают не ввязываться в драку. Победить в прямом противостоянии шансов немного — они мельче возлюбленных. А вот действуя исподтишка — обездвиживая самок ядом и связывая паутиной, гарантированно их оплодотворяют и остаются живы.Необычное поведение заметили ученые из Масарикова университета (Чехия), наблюдая за взрослыми особями в неволе. Всего исследователи зафиксировали 36 встреч самцов и самок. Примерно половина свиданий (19) закончилась совокуплением, а 11 процентов — гибелью потенциального партнера: паучиха атаковала и съедала незадачливого ухажера до спаривания. Во всех остальных случаях они особенного интереса друг к другу не проявляли.Те, кто решался оплодотворить даму сердца, осторожно подбирались к ней сзади или сбоку и кусали в конечности, впрыскивая яд. Некоторые самцы успевали сделать два-три укуса, однако, как правило, уже после первого самки теряли подвижность. Затем партнеры окутывали их паутиной и начинали оплодотворять — с помощью педипальп вводили в половые органы сперму.В среднем паучихи оставались парализованными 34,6 минуты. Из них 306 секунд — уже после ухода самца. Когда действие яда прекращалось, они разрывали паутину и освобождались. Однако еще какое-то время после спаривания не могли нормально охотиться.Задобрить подаркомСамцы некоторых видов пауков, практикующих сексуальный каннибализм, выбрали более мирный путь. На совокупление они приносят еду — насекомое, завернутое в паутину. В результате довольная паучиха приступает к трапезе, самец ее оплодотворяет, а после, как правило, уходит живым и здоровым.Согласно работе ученых из Орхусского университета (Дания), самки вида Pisaura mirabilis съедают до 20 процентов ухажеров, явившихся без подарка. А среди тех, кто озаботился и принес сверток, подобная участь постигла только 3,6 процента. И то всех их проглотили уже после спаривания. То есть главную функцию — передать гены будущему потомству — эти пауки все-таки выполнили.Исследователи обраили внимание: чем щедрее самец, тем дольше он спаривается с партнершей, а значит, у него выше вероятность стать отцом, ведь он оставляет в ее теле больше спермы. Дело в том, что паучихи, как правило, спариваются много раз и хранят сперму внутри себя, чтобы оплодотворить яйца, когда те будут готовы.Добровольная кастрацияПауки вида Nephilengys malabarensis, чтобы не стать жертвой любовного каннибализма, прибегают к довольно жестокому и неприятному методу. Сразу после спаривания они "отламывают" детородный орган, и он застревает в теле самки. Там он еще долго выделяет сперму, и паучиха не замечает никакого подвоха. Самцу этого времени хватает, чтобы убежать как можно дальше от кровожадной возлюбленной.Как отмечают исследователи, это не только спасает жизнь. Есть еще два важных преимущества. Во-первых, самцы увеличивают шансы на потомство — ведь половой акт, пусть и удаленный, продолжается, и в теле самки остается больше спермы. Во-вторых, кончик детородного органа фактически запечатывает доступ в тело паучихи и не дает другим самцам с ней совокупляться.Кроме того, ученые заметили, что пауки-евнухи, как правило, агрессивнее и проворнее остальных самцов. Это значительно упрощает им жизнь — они чаще выходят победителями в борьбе с другими особями.
https://ria.ru/20170330/1491110456.html
https://ria.ru/20191128/1561691542.html
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секс, биология, дания, новая зеландия, чехия

Жесткий секс. Как оплодотворить самку и остаться в живых

08:00 31.01.2021 (обновлено: 08:14 31.01.2021)
 
© Depositphotos / iwayansumatikaБогомолы
Богомолы - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Depositphotos / iwayansumatika
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Виды, где самка крупнее, часто практикуют сексуальный каннибализм — женские особи съедают партнера при половом акте или сразу после него. Однако это устраивает далеко не всех самцов — некоторые пытаются выжить любой ценой. На какие хитрости они идут — в материале РИА Новости.

Счет идет на секунды

Труднее всего в животном мире приходится богомолам — их съедают еще до спаривания. Дело в том, что самки видят в них прежде всего источник пищи. А плодиться они могут и без мужских особей, откладывая партеногенетические яйца. Если же самцу все же удается заинтересовать даму сердца и начать совокупление, то, скорее всего, она откусит ему голову прямо во время полового акта.
В частности, у южноафриканских богомолов Miomantis caffra до 60 процентов ухаживаний заканчиваются гибелью самцов, причем в большинстве случаев даже без спаривания. Оставшиеся выживают в основном за счет собственной хитрости.
Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) наблюдали за поведением 104 богомолов этого вида несколько дней. И обнаружили, что самцы стараются первыми напасть на самку, схватить ее передними лапами, а затем обездвижить. В случае победы ее принудительно осеменяют. Выживают благодаря такой стратегии не все, но шансы на успех значительно выше.
© Иллюстрация РИА НовостиРезультаты спаривания богомолов Miomantis caffra в лабораторных условиях. Чаще всего самцы выживали, если первыми нападали на самок и принуждали их спариваться. Кроме того, такое поведение повышало шансы на удачное совокупление
Спаривание богомолов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Результаты спаривания богомолов Miomantis caffra в лабораторных условиях. Чаще всего самцы выживали, если первыми нападали на самок и принуждали их спариваться. Кроме того, такое поведение повышало шансы на удачное совокупление
Схватки между мужскими и женскими особями, как правило, длятся не больше 15 секунд, и они очень жестоки. Серьезные раны получают оба противника, правда, самки в отличие от самцов не погибают.
По мнению исследователей, мужские особи Miomantis caffra выбрали столь агрессивную тактику ухаживания (у других видов богомолов такого нет) из-за чрезвычайной склонности их партнерш к поеданию себе подобных.
CC BY-SA 4.0 / Ugrashak / Самка и самец богомола Miomantis caffra
Самка и самец богомола Miomantis caffra - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Ugrashak /
Самка и самец богомола Miomantis caffra

Паучьи хитрости

Мужские особи пауков Thanatus fabricii, чьи самки тоже не прочь съесть партнера во время или после спаривания, предпочитают не ввязываться в драку. Победить в прямом противостоянии шансов немного — они мельче возлюбленных. А вот действуя исподтишка — обездвиживая самок ядом и связывая паутиной, гарантированно их оплодотворяют и остаются живы.
Необычное поведение заметили ученые из Масарикова университета (Чехия), наблюдая за взрослыми особями в неволе. Всего исследователи зафиксировали 36 встреч самцов и самок. Примерно половина свиданий (19) закончилась совокуплением, а 11 процентов — гибелью потенциального партнера: паучиха атаковала и съедала незадачливого ухажера до спаривания. Во всех остальных случаях они особенного интереса друг к другу не проявляли.
CC BY-SA 4.0 / AfroBrazilian / Педипальпы — вторая пара конечностей паука, расположенная на головогруди, сбоку от хелицер — ротовых придатков. У половозрелых самцов последний членик педипальп превращен в совокупительный аппарат — цимбиум. Он используется для передачи спермы к женским семенным сосудам при спаривании
Thanatus formicinus, близкий родственник Thanatus fabricii, чье брачное поведение исследовали зоологи - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY-SA 4.0 / AfroBrazilian /
Педипальпы — вторая пара конечностей паука, расположенная на головогруди, сбоку от хелицер — ротовых придатков. У половозрелых самцов последний членик педипальп превращен в совокупительный аппарат — цимбиум. Он используется для передачи спермы к женским семенным сосудам при спаривании
Те, кто решался оплодотворить даму сердца, осторожно подбирались к ней сзади или сбоку и кусали в конечности, впрыскивая яд. Некоторые самцы успевали сделать два-три укуса, однако, как правило, уже после первого самки теряли подвижность. Затем партнеры окутывали их паутиной и начинали оплодотворять — с помощью педипальп вводили в половые органы сперму.
В среднем паучихи оставались парализованными 34,6 минуты. Из них 306 секунд — уже после ухода самца. Когда действие яда прекращалось, они разрывали паутину и освобождались. Однако еще какое-то время после спаривания не могли нормально охотиться.
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Задобрить подарком

Самцы некоторых видов пауков, практикующих сексуальный каннибализм, выбрали более мирный путь. На совокупление они приносят еду — насекомое, завернутое в паутину. В результате довольная паучиха приступает к трапезе, самец ее оплодотворяет, а после, как правило, уходит живым и здоровым.
Согласно работе ученых из Орхусского университета (Дания), самки вида Pisaura mirabilis съедают до 20 процентов ухажеров, явившихся без подарка. А среди тех, кто озаботился и принес сверток, подобная участь постигла только 3,6 процента. И то всех их проглотили уже после спаривания. То есть главную функцию — передать гены будущему потомству — эти пауки все-таки выполнили.
CC BY-SA 3.0 / Mathias Krumbholz / Самец Pisaura mirabilis, чтобы его не съела партнерша, приносит ей подарок — насекомое, завернутое в паутину. Как показывают наблюдения, ухажера, явившегося без подарка, паучиха съедает до спаривания
Pisaura mirabilis - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Mathias Krumbholz /
Самец Pisaura mirabilis, чтобы его не съела партнерша, приносит ей подарок — насекомое, завернутое в паутину. Как показывают наблюдения, ухажера, явившегося без подарка, паучиха съедает до спаривания
Исследователи обраили внимание: чем щедрее самец, тем дольше он спаривается с партнершей, а значит, у него выше вероятность стать отцом, ведь он оставляет в ее теле больше спермы. Дело в том, что паучихи, как правило, спариваются много раз и хранят сперму внутри себя, чтобы оплодотворить яйца, когда те будут готовы.

Добровольная кастрация

Пауки вида Nephilengys malabarensis, чтобы не стать жертвой любовного каннибализма, прибегают к довольно жестокому и неприятному методу. Сразу после спаривания они "отламывают" детородный орган, и он застревает в теле самки. Там он еще долго выделяет сперму, и паучиха не замечает никакого подвоха. Самцу этого времени хватает, чтобы убежать как можно дальше от кровожадной возлюбленной.
CC BY-SA 2.0 / Len Worthington / Самцы Nephilengys malabarensis, чтобы остаться в живых после секса, "отламывают" свой половой орган и оставляют его в теле паучихи. Там он продолжает выделять сперму. Пока самка думает, что совокупление продолжается, ее партнер успевает убраться восвояси
Nephilengys malabarensis - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Len Worthington /
Самцы Nephilengys malabarensis, чтобы остаться в живых после секса, "отламывают" свой половой орган и оставляют его в теле паучихи. Там он продолжает выделять сперму. Пока самка думает, что совокупление продолжается, ее партнер успевает убраться восвояси
Как отмечают исследователи, это не только спасает жизнь. Есть еще два важных преимущества. Во-первых, самцы увеличивают шансы на потомство — ведь половой акт, пусть и удаленный, продолжается, и в теле самки остается больше спермы. Во-вторых, кончик детородного органа фактически запечатывает доступ в тело паучихи и не дает другим самцам с ней совокупляться.
Кроме того, ученые заметили, что пауки-евнухи, как правило, агрессивнее и проворнее остальных самцов. Это значительно упрощает им жизнь — они чаще выходят победителями в борьбе с другими особями.
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