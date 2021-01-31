https://ria.ru/20210131/sparivanie-1595172706.html

Жесткий секс. Как оплодотворить самку и остаться в живых

Жесткий секс. Как оплодотворить самку и остаться в живых

Виды, где самка крупнее, часто практикуют сексуальный каннибализм — женские особи съедают партнера при половом акте или сразу после него. Однако это устраивает... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:00

2021-01-31T08:14

наука

секс

биология

дания

новая зеландия

чехия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Виды, где самка крупнее, часто практикуют сексуальный каннибализм — женские особи съедают партнера при половом акте или сразу после него. Однако это устраивает далеко не всех самцов — некоторые пытаются выжить любой ценой. На какие хитрости они идут — в материале РИА Новости.Счет идет на секундыТруднее всего в животном мире приходится богомолам — их съедают еще до спаривания. Дело в том, что самки видят в них прежде всего источник пищи. А плодиться они могут и без мужских особей, откладывая партеногенетические яйца. Если же самцу все же удается заинтересовать даму сердца и начать совокупление, то, скорее всего, она откусит ему голову прямо во время полового акта.В частности, у южноафриканских богомолов Miomantis caffra до 60 процентов ухаживаний заканчиваются гибелью самцов, причем в большинстве случаев даже без спаривания. Оставшиеся выживают в основном за счет собственной хитрости.Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) наблюдали за поведением 104 богомолов этого вида несколько дней. И обнаружили, что самцы стараются первыми напасть на самку, схватить ее передними лапами, а затем обездвижить. В случае победы ее принудительно осеменяют. Выживают благодаря такой стратегии не все, но шансы на успех значительно выше.Схватки между мужскими и женскими особями, как правило, длятся не больше 15 секунд, и они очень жестоки. Серьезные раны получают оба противника, правда, самки в отличие от самцов не погибают.По мнению исследователей, мужские особи Miomantis caffra выбрали столь агрессивную тактику ухаживания (у других видов богомолов такого нет) из-за чрезвычайной склонности их партнерш к поеданию себе подобных.Паучьи хитростиМужские особи пауков Thanatus fabricii, чьи самки тоже не прочь съесть партнера во время или после спаривания, предпочитают не ввязываться в драку. Победить в прямом противостоянии шансов немного — они мельче возлюбленных. А вот действуя исподтишка — обездвиживая самок ядом и связывая паутиной, гарантированно их оплодотворяют и остаются живы.Необычное поведение заметили ученые из Масарикова университета (Чехия), наблюдая за взрослыми особями в неволе. Всего исследователи зафиксировали 36 встреч самцов и самок. Примерно половина свиданий (19) закончилась совокуплением, а 11 процентов — гибелью потенциального партнера: паучиха атаковала и съедала незадачливого ухажера до спаривания. Во всех остальных случаях они особенного интереса друг к другу не проявляли.Те, кто решался оплодотворить даму сердца, осторожно подбирались к ней сзади или сбоку и кусали в конечности, впрыскивая яд. Некоторые самцы успевали сделать два-три укуса, однако, как правило, уже после первого самки теряли подвижность. Затем партнеры окутывали их паутиной и начинали оплодотворять — с помощью педипальп вводили в половые органы сперму.В среднем паучихи оставались парализованными 34,6 минуты. Из них 306 секунд — уже после ухода самца. Когда действие яда прекращалось, они разрывали паутину и освобождались. Однако еще какое-то время после спаривания не могли нормально охотиться.Задобрить подаркомСамцы некоторых видов пауков, практикующих сексуальный каннибализм, выбрали более мирный путь. На совокупление они приносят еду — насекомое, завернутое в паутину. В результате довольная паучиха приступает к трапезе, самец ее оплодотворяет, а после, как правило, уходит живым и здоровым.Согласно работе ученых из Орхусского университета (Дания), самки вида Pisaura mirabilis съедают до 20 процентов ухажеров, явившихся без подарка. А среди тех, кто озаботился и принес сверток, подобная участь постигла только 3,6 процента. И то всех их проглотили уже после спаривания. То есть главную функцию — передать гены будущему потомству — эти пауки все-таки выполнили.Исследователи обраили внимание: чем щедрее самец, тем дольше он спаривается с партнершей, а значит, у него выше вероятность стать отцом, ведь он оставляет в ее теле больше спермы. Дело в том, что паучихи, как правило, спариваются много раз и хранят сперму внутри себя, чтобы оплодотворить яйца, когда те будут готовы.Добровольная кастрацияПауки вида Nephilengys malabarensis, чтобы не стать жертвой любовного каннибализма, прибегают к довольно жестокому и неприятному методу. Сразу после спаривания они "отламывают" детородный орган, и он застревает в теле самки. Там он еще долго выделяет сперму, и паучиха не замечает никакого подвоха. Самцу этого времени хватает, чтобы убежать как можно дальше от кровожадной возлюбленной.Как отмечают исследователи, это не только спасает жизнь. Есть еще два важных преимущества. Во-первых, самцы увеличивают шансы на потомство — ведь половой акт, пусть и удаленный, продолжается, и в теле самки остается больше спермы. Во-вторых, кончик детородного органа фактически запечатывает доступ в тело паучихи и не дает другим самцам с ней совокупляться.Кроме того, ученые заметили, что пауки-евнухи, как правило, агрессивнее и проворнее остальных самцов. Это значительно упрощает им жизнь — они чаще выходят победителями в борьбе с другими особями.

https://ria.ru/20170330/1491110456.html

https://ria.ru/20191128/1561691542.html

дания

новая зеландия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

секс, биология, дания, новая зеландия, чехия