https://ria.ru/20210131/sobaki-1595326465.html
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
Российская кинологическая федерация призывает не выгуливать питомцев на льду водоемов в связи с таянием корки льда из-за потепления. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:24
2021-01-31T03:24
2021-01-31T03:24
россия
владимир голубович
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская кинологическая федерация призывает не выгуливать питомцев на льду водоемов в связи с таянием корки льда из-за потепления.В критической ситуации, если лед проломится, объяснил кинолог, хозяин будет спасать свою жизнь, а питомец, скорее всего, не сможет выбраться из воды самостоятельно.Кроме того, Голубев обратил внимание, что выгуливая собаку вдоль водоемов, на которых обычно зимуют утки, хозяевам необходимо быть особо внимательными. Из-за охотничьего инстинкта животное может броситься на лед за птицами и провалиться под лед. "Поэтому важно выгуливать питомца на поводке", - отметил эксперт.Основную опасность в случае провала собаки под лед несет переохлаждение. В этой ситуации животное необходимо как можно скорее вытащить на берег, а затем сделать все, чтобы его обогреть. "Оботрите собаку насухо, немедленно отнесите замерзающее животное в тепло место, положите его на лежанку и укройте одеялом. Не размещайте животное у обогревателей и батарей. Можно дать собаке теплую воду или бульон. На обмороженные участки наложите нетугую ватно-марлевую повязку", - рассказал эксперт.Если у собаки тяжелая степень переохлаждения, после оказания первой помощи ее необходимо везти в ветеринарную клинику. "Переохлаждение и обморожение очень опасны для питомцев, они влекут за собой серьезные последствия для здоровья и жизни любимца", - заявил Голубев.Такое он рассказал, что помимо опасности оказаться под водой, собака может поскользнуться, гуляя по льду, и получить травму. Чаще всего от этого страдают молодые собаки крупных пород, а также неугомонные щенки. "Внимательно выбирайте место для прогулки с любимцем", - предупредил кинолог.
https://ria.ru/20210128/sobaki-1594886641.html
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россия, владимир голубович, общество
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская кинологическая федерация призывает не выгуливать питомцев на льду водоемов в связи с таянием корки льда из-за потепления.
"Развлечения на льду рек и озер опасны, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления. Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий", – рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
.
В критической ситуации, если лед проломится, объяснил кинолог, хозяин будет спасать свою жизнь, а питомец, скорее всего, не сможет выбраться из воды самостоятельно.
Кроме того, Голубев обратил внимание, что выгуливая собаку вдоль водоемов, на которых обычно зимуют утки, хозяевам необходимо быть особо внимательными. Из-за охотничьего инстинкта животное может броситься на лед за птицами и провалиться под лед. "Поэтому важно выгуливать питомца на поводке", - отметил эксперт.
Основную опасность в случае провала собаки под лед несет переохлаждение. В этой ситуации животное необходимо как можно скорее вытащить на берег, а затем сделать все, чтобы его обогреть. "Оботрите собаку насухо, немедленно отнесите замерзающее животное в тепло место, положите его на лежанку и укройте одеялом. Не размещайте животное у обогревателей и батарей. Можно дать собаке теплую воду или бульон. На обмороженные участки наложите нетугую ватно-марлевую повязку", - рассказал эксперт.
Если у собаки тяжелая степень переохлаждения, после оказания первой помощи ее необходимо везти в ветеринарную клинику. "Переохлаждение и обморожение очень опасны для питомцев, они влекут за собой серьезные последствия для здоровья и жизни любимца", - заявил Голубев.
Такое он рассказал, что помимо опасности оказаться под водой, собака может поскользнуться, гуляя по льду, и получить травму. Чаще всего от этого страдают молодые собаки крупных пород, а также неугомонные щенки. "Внимательно выбирайте место для прогулки с любимцем", - предупредил кинолог.