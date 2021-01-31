https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html
В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:39
договор снв-3
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
китай
сша
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он добавил, что согласовать вопрос о пролонгации соглашения удалось быстро, так как администрация нового президента США Джо Байдена проявила политическую волю.Песков напомнил, что Вашингтон сам вышел с инициативой о продлении и "сформулировал предложение в пять лет", что сразу же поддержала Россия.Представитель Кремля подчеркнул, что после успеха в вопросе ДСНВ можно надеяться на лучшее в отношениях с США, но вряд ли стоит ожидать изменения позиции Вашингтона "по наиболее чувствительным вопросам".В целом первый телефонный разговор президентов России и США был "деловитым" и "прагматичным", добавил Песков.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.После всех необходимых дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент в пятницу подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление Договора без дополнительных условий.
https://ria.ru/20210130/posol-1595248289.html
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договор снв-3, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, китай, сша, безопасность
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости.
Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
в программе "Москва. Кремль. Путин
" на телеканале "Россия 1
".
"Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран".
Дмитрий Песков
заместитель руководителя администрации президента России
Он добавил, что согласовать вопрос о пролонгации соглашения удалось быстро, так как администрация нового президента США Джо Байдена
проявила политическую волю.
Песков напомнил, что Вашингтон
сам вышел с инициативой о продлении и "сформулировал предложение в пять лет", что сразу же поддержала Россия
.
Представитель Кремля подчеркнул, что после успеха в вопросе ДСНВ можно надеяться на лучшее в отношениях с США, но вряд ли стоит ожидать изменения позиции Вашингтона "по наиболее чувствительным вопросам".
В целом первый телефонный разговор президентов России и США был "деловитым" и "прагматичным", добавил Песков.
"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", — заключил пресс-секретарь российского лидера.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.
После всех необходимых дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент в пятницу подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп
объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая
. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.
Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление Договора без дополнительных условий.