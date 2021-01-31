https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html

В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"

В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"

Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:39

договор снв-3

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

китай

сша

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв — РИА Новости. Продление договора СНВ-3 в Кремле считают успехом "всего думающего человечества", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он добавил, что согласовать вопрос о пролонгации соглашения удалось быстро, так как администрация нового президента США Джо Байдена проявила политическую волю.Песков напомнил, что Вашингтон сам вышел с инициативой о продлении и "сформулировал предложение в пять лет", что сразу же поддержала Россия.Представитель Кремля подчеркнул, что после успеха в вопросе ДСНВ можно надеяться на лучшее в отношениях с США, но вряд ли стоит ожидать изменения позиции Вашингтона "по наиболее чувствительным вопросам".В целом первый телефонный разговор президентов России и США был "деловитым" и "прагматичным", добавил Песков.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся во вторник. Они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.После всех необходимых дипломатических процедур и поддержки пролонгации СНВ-3 обеими палатами парламента российский президент в пятницу подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на пять лет действие договора.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры к успеху не привели.Сменивший Трампа на посту президента Байден поддержал продление Договора без дополнительных условий.

https://ria.ru/20210130/posol-1595248289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/snv3-1595211988.html

https://ria.ru/20210127/snv-3-1594817033.html

китай

сша

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договор снв-3, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, китай, сша, безопасность