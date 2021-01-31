Москалькова оценила данные о применении электрошокеров силовиками
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Необходимо проверить достоверность сообщений о том, что на несогласованной акции в Санкт-Петербурге применялись электрошокеры, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео якобы применения электрошокера силовиками в отношении участников акции в Санкт-Петербурге.
"Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения", - сказала Москалькова.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".