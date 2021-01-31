https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595325848.html
Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Пока только в тестовом режиме. Когда могут РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T02:15
2021-01-31T02:15
2021-01-31T14:35
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Пока только в тестовом режиме. Когда могут начать приходить штрафы, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (оператора систем фотовидеофиксации в Московской области) Михаил Родионов. По его словам, планируется, что автомобилистов, которые игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически выявлять специальная нейросеть, она же будет передавать информацию в ГИБДД. Сейчас идет процесс ее "обучения" с помощью фотографий, полученных с камер наблюдения на дорогах. Используются только те снимки, на которых хорошо видно нарушение, пояснил представитель компании-оператора систем фотовидеофиксации.Дополнительные камеры, которые будут отслеживать лишь ситуацию с ремнями безопасности, устанавливать не планируется ‒ уже имеющихся на дорогах Подмосковья камер вполне достаточно, отметил Родионов. Требуется лишь обновить программное обеспечение и обучить искусственный интеллект выполнению новых задач. На это может уйти несколько месяцев.Сейчас система работает в тестовом режиме. Пока не отработаны все детали, штрафы за зафиксированные камерами нарушения приходить не будут, подчеркнул операционный директор "МВС Груп"."Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях", – объяснил Михаил Родионов.
https://ria.ru/20210125/moskva-1594506092.html
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авто, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Пока только в тестовом режиме. Когда могут начать приходить штрафы, рассказал в интервью радио Sputnik
заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (оператора систем фотовидеофиксации в Московской области
) Михаил Родионов.
По его словам, планируется, что автомобилистов, которые игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически выявлять специальная нейросеть, она же будет передавать информацию в ГИБДД. Сейчас идет процесс ее "обучения" с помощью фотографий, полученных с камер наблюдения на дорогах. Используются только те снимки, на которых хорошо видно нарушение, пояснил представитель компании-оператора систем фотовидеофиксации.
"Камера фиксирует переднюю часть автомобиля – водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. Мы отбираем материалы, где четко видно нарушение – ремень не пристегнут. Он должен быть хорошо различим на фоне одежды водителя или пассажира", – уточнил специалист.
Дополнительные камеры, которые будут отслеживать лишь ситуацию с ремнями безопасности, устанавливать не планируется ‒ уже имеющихся на дорогах Подмосковья камер вполне достаточно, отметил Родионов. Требуется лишь обновить программное обеспечение и обучить искусственный интеллект выполнению новых задач. На это может уйти несколько месяцев.
Сейчас система работает в тестовом режиме. Пока не отработаны все детали, штрафы за зафиксированные камерами нарушения приходить не будут, подчеркнул операционный директор "МВС Груп".
"Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях", – объяснил Михаил Родионов.