https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595348730.html

В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны

В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны

Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных лиц из России — это унижение себя и своей страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:50

2021-01-31T11:50

2021-01-31T12:46

россия

фонд борьбы с коррупцией

игорь лебедев (игорь жириновский)

госдума рф

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных лиц из России — это унижение себя и своей страны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев."Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну кто мешает, собрал чемодан и уехал, никто ж не держит. Страны открыты <...> Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма, я считаю это неправильным", — сказал Лебедев.Лебедев отметил, что при наличии претензий к руководству страны или режиму нужно пытаться решить проблемы демократическим путем, а не выносить сор из избы."Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более обращаться к другим странам <...> Если есть претензии к руководству, к политическому режиму, к экономическому строю, пожалуйста, есть демократический способ решения проблем, участвуйте в выборах, зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании", — сказал Лебедев РИА Новости.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

https://ria.ru/20210125/oppozitsiya-1594374741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, сша, в мире