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В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны
В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны
Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных лиц из России — это унижение себя и своей страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:50
2021-01-31T12:46
россия
фонд борьбы с коррупцией
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
сша
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных лиц из России — это унижение себя и своей страны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев."Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну кто мешает, собрал чемодан и уехал, никто ж не держит. Страны открыты &lt;...&gt; Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма, я считаю это неправильным", — сказал Лебедев.Лебедев отметил, что при наличии претензий к руководству страны или режиму нужно пытаться решить проблемы демократическим путем, а не выносить сор из избы."Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более обращаться к другим странам &lt;...&gt; Если есть претензии к руководству, к политическому режиму, к экономическому строю, пожалуйста, есть демократический способ решения проблем, участвуйте в выборах, зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании", — сказал Лебедев РИА Новости.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, сша, в мире

В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны

11:50 31.01.2021 (обновлено: 12:46 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США о введении санкций против ряда высокопоставленных лиц из России — это унижение себя и своей страны, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
"Я считаю это полным унижением себя и своей собственной страны. Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну кто мешает, собрал чемодан и уехал, никто ж не держит. Страны открыты <...> Но сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма, я считаю это неправильным", — сказал Лебедев.
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Внешняя политика США должна опираться на диссидентов всех стран
Лебедев отметил, что при наличии претензий к руководству страны или режиму нужно пытаться решить проблемы демократическим путем, а не выносить сор из избы.
"Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что сор из избы выносить не стоит, тем более обращаться к другим странам <...> Если есть претензии к руководству, к политическому режиму, к экономическому строю, пожалуйста, есть демократический способ решения проблем, участвуйте в выборах, зарегистрируйте партию, примите участие в избирательной кампании", — сказал Лебедев РИА Новости.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияФонд борьбы с коррупциейИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Госдума РФСШАВ мире
 
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