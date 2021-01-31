https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595335366.html

В Госдуме назвали главную цель санкций США из-за Крыма

В Госдуме назвали главную цель санкций США из-за Крыма

Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:13

2021-01-31T09:13

2021-01-31T09:13

джон салливан

михаил шеремет

госдума рф

германия

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что его страна и ее союзники в лице Франции и Германии не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса.При этом депутат считает, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего "некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов"."Санкции американцы должны ввести против себя, потому что только из-за их вмешательства Украина оказалась на грани развала и попала в жернова гражданской войны. США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире. Америка уже не та. Их будущее очень туманное. А их западные партнеры все больше будут смотреть в сторону развивающихся стран, такие как Россия и Китай", - сказал депутат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/krym-1594797378.html

германия

республика крым

сша

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джон салливан, михаил шеремет, госдума рф, германия, республика крым, сша, в мире