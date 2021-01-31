https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595335366.html
В Госдуме назвали главную цель санкций США из-за Крыма
В Госдуме назвали главную цель санкций США из-за Крыма
Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:13
2021-01-31T09:13
2021-01-31T09:13
джон салливан
михаил шеремет
госдума рф
германия
республика крым
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что его страна и ее союзники в лице Франции и Германии не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса.При этом депутат считает, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего "некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов"."Санкции американцы должны ввести против себя, потому что только из-за их вмешательства Украина оказалась на грани развала и попала в жернова гражданской войны. США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире. Америка уже не та. Их будущее очень туманное. А их западные партнеры все больше будут смотреть в сторону развивающихся стран, такие как Россия и Китай", - сказал депутат.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/krym-1594797378.html
германия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джон салливан, михаил шеремет, госдума рф, германия, республика крым, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости.
Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ
от крымского региона Михаил Шеремет
.
Ранее посол США
в Москве Джон Салливан
заявил, что его страна и ее союзники в лице Франции
и Германии
не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса
.
"Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым – лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель - помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира. Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включают механизм санкций. Пример тому не только Россия, но и Китай. Идет вялотекущая холодная война. Но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно и никому не советуем", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат считает, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего "некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов".
"Санкции американцы должны ввести против себя, потому что только из-за их вмешательства Украина оказалась на грани развала и попала в жернова гражданской войны. США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире. Америка уже не та. Их будущее очень туманное. А их западные партнеры все больше будут смотреть в сторону развивающихся стран, такие как Россия и Китай", - сказал депутат.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.