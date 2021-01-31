https://ria.ru/20210131/revolyutsiya-1595397346.html

Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций

Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций

Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции "примерно одинаково заканчиваются", считает глава Патриаршего совета по культуре... РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-31T18:25

2021-01-31T18:25

2021-02-01T12:03

религия и мировоззрение

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русская православная церковь

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции "примерно одинаково заканчиваются", считает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Автор документального фильма "Гибель империи. Византийский урок" напомнил, что 23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.При этом к тому времени, заметил он, Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению. По словам митрополита, Россия к тому времени была "четвертой, пятой экономикой в мире".По его мнению, к краху империи привело предательство страны интеллигенцией, промышленными, военными и политическими элитами.Представитель РПЦ добавил, что "все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются", и "иллюзий строить не надо".

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/1595332746.html

https://ria.ru/20201107/revolyutsiya-1583174530.html

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петроград

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новости - религия и мировоззрение, россия, митрополит тихон (шевкунов), российская империя, петроград, русская православная церковь