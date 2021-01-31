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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210131/revolyutsiya-1595397346.html
Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций
Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций
Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции "примерно одинаково заканчиваются", считает глава Патриаршего совета по культуре... РИА Новости, 01.02.2021
2021-01-31T18:25
2021-02-01T12:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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митрополит тихон (шевкунов)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции "примерно одинаково заканчиваются", считает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Автор документального фильма "Гибель империи. Византийский урок" напомнил, что 23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.При этом к тому времени, заметил он, Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению. По словам митрополита, Россия к тому времени была "четвертой, пятой экономикой в мире".По его мнению, к краху империи привело предательство страны интеллигенцией, промышленными, военными и политическими элитами.Представитель РПЦ добавил, что "все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются", и "иллюзий строить не надо".
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новости - религия и мировоззрение, россия, митрополит тихон (шевкунов), российская империя, петроград, русская православная церковь

Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций

18:25 31.01.2021 (обновлено: 12:03 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в МИА "Россия сегодня"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции "примерно одинаково заканчиваются", считает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли", - сказал митрополит Тихон в эфире телеканала "Россия 1", комментируя исторические уроки 1917 года в связи с очередной годовщиной февральской революции.

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Автор документального фильма "Гибель империи. Византийский урок" напомнил, что 23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.

"Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но генерал Хабалов (командующий войсками Петроградского военного округа - ред.) в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, зачастую уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить", - отметил Шевкунов.

При этом к тому времени, заметил он, Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению. По словам митрополита, Россия к тому времени была "четвертой, пятой экономикой в мире".
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По его мнению, к краху империи привело предательство страны интеллигенцией, промышленными, военными и политическими элитами.
Представитель РПЦ добавил, что "все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются", и "иллюзий строить не надо".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияМитрополит Тихон (Шевкунов)Российская империяПетроградРусская православная церковь
 
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