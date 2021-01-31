https://ria.ru/20210131/rak-1595409438.html

Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислил виды рака, которые чаще всего диагностируют в России. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:50

2021-01-31T20:50

2021-01-31T21:08

россия

рак груди

андрей каприн

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислил виды рака, которые чаще всего диагностируют в России.Также, по словам Каприна, у мужчин часто встречается рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Женщины, в свою очередь, сталкиваются с раком тела матки. При этом Каприн подчеркнул, что самое главное в процессе лечения онкологических заболеваний — выявить их на ранней стадии. Также он добавил, что риск заболеть раком повышается с возрастом. По словам медика, после 65 лет он увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.

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россия

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2021

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россия, рак груди, андрей каприн