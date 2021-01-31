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Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин
Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислил виды рака, которые чаще всего диагностируют в России. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:50
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россия
рак груди
андрей каприн
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислил виды рака, которые чаще всего диагностируют в России.Также, по словам Каприна, у мужчин часто встречается рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Женщины, в свою очередь, сталкиваются с раком тела матки. При этом Каприн подчеркнул, что самое главное в процессе лечения онкологических заболеваний — выявить их на ранней стадии. Также он добавил, что риск заболеть раком повышается с возрастом. По словам медика, после 65 лет он увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.
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россия, рак груди, андрей каприн

Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

20:50 31.01.2021 (обновлено: 21:08 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислил виды рака, которые чаще всего диагностируют в России.

"У нас в стране у мужчин — это злокачественные болезни трахеи и бронхов. <…> А у женщин традиционно — это рак молочной железы", — заявил он.

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Также, по словам Каприна, у мужчин часто встречается рак предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Женщины, в свою очередь, сталкиваются с раком тела матки.
При этом Каприн подчеркнул, что самое главное в процессе лечения онкологических заболеваний — выявить их на ранней стадии.
Также он добавил, что риск заболеть раком повышается с возрастом. По словам медика, после 65 лет он увеличивается на семь-десять процентов каждое пятилетие.
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РоссияРак грудиАндрей Каприн
 
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