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Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным
Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным
Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:58
2021-01-31T13:58
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что "была деловитость и прагматичность".
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/diplomatiya-1595332436.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша

Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным

13:58 31.01.2021
 
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что "была деловитость и прагматичность".
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
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