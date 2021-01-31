Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
"Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".
Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что "была деловитость и прагматичность".