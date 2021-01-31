https://ria.ru/20210131/putin-1595363510.html

Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным

Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена прагматичным

Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:58

2021-01-31T13:58

2021-01-31T13:58

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был прагматичным, они констатировали наличие очень глубоких разногласий, требующих интенсивного диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.Отвечая на вопрос, была ли в разговоре доброжелательность, Песков отметил, что "была деловитость и прагматичность".

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/diplomatiya-1595332436.html

россия

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша