https://ria.ru/20210131/protesty-1595381662.html

Участники несогласованной акции у "Матросской тишины" разошлись

Участники несогласованной акции у "Матросской тишины" разошлись

Полиция начала оттеснять участников несогласованной акции на улицах рядом с "Матросской тишиной" в Сокольниках в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:15

2021-01-31T16:15

2021-01-31T17:05

матросская тишина

москва

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция начала оттеснять участников несогласованной акции на улицах рядом с "Матросской тишиной" в Сокольниках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие двигались по улице Русаковской в сторону Сокольников. Проводятся точечные задержания. Большинство участников скрылись во дворах, решили искать обходные пути к СИЗО "Матросская тишина".К СИЗО "Матросская тишина" прибыл автомобиль Росгвардии, из него вышли сотрудники ОМОНа. За ней подъехал микроавтобус из которого также вышли сотрудники ОМОНа.Полиция также начала оттеснять участников несогласованной акции с улицы Стромынка около СИЗО.Как передает корреспондент РИА Новости, возле СИЗО не осталось участников протеста, в округе находятся только правоохранители.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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Автозаки на пустых улицах: полиция оттеснила митингующих от "Матросской тишины" У "Матросской тишины" спокойно, участники незаконной акции разошлись. На улице только полицейские автозаки. 2021-01-31T16:15 true PT0M10S

Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины" Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко. 2021-01-31T16:15 true PT0M22S

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матросская тишина, москва, общество