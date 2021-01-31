https://ria.ru/20210131/protesty-1595362641.html

В ОП оценили поведение участников несогласованных акций

В ОП оценили поведение участников несогласованных акций

Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:48

2021-01-31T13:48

2021-01-31T14:18

россия

артем кирьянов

общественная палата рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595356230_0:0:1836:1033_1920x0_80_0_0_17d3ce7b167b5bab0ba37f4a5bc34924.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.Что касается ситуации с обеспечением правопорядка, все, по словам общественника, происходит в штатном режиме, "представители правоохранительных органов ведут себя корректно"."Надеюсь, что эта ситуация сохранится вплоть до того момента, когда последний человек заберёт свою шинель и пойдёт домой", - отметил Кирьянов.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/ugoschenie-1595360635.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем кирьянов, общественная палата рф, общество