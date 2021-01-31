Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/protesty-1595362641.html
В ОП оценили поведение участников несогласованных акций
В ОП оценили поведение участников несогласованных акций
Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:48
2021-01-31T14:18
россия
артем кирьянов
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595356230_0:0:1836:1033_1920x0_80_0_0_17d3ce7b167b5bab0ba37f4a5bc34924.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.Что касается ситуации с обеспечением правопорядка, все, по словам общественника, происходит в штатном режиме, "представители правоохранительных органов ведут себя корректно"."Надеюсь, что эта ситуация сохранится вплоть до того момента, когда последний человек заберёт свою шинель и пойдёт домой", - отметил Кирьянов.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/ugoschenie-1595360635.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595356230_139:0:1814:1256_1920x0_80_0_0_bf36aa89ed1fcf120f867bc5383c57bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, артем кирьянов, общественная палата рф, общество

В ОП оценили поведение участников несогласованных акций

13:48 31.01.2021 (обновлено: 14:18 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.
"Ожидаемо выглядит ситуация, при которой на сегодняшнюю акцию пришло людей меньше. Понятно, что такой характер акции не может собирать под собой идеологическую основу. Поэтому, конечно, люди один раз хайпанули, получили от этого достаточно впечатлений, картинок в соцсетях и лайков, второй раз уже не пришли", - прокомментировал происходящее Кирьянов.
Что касается ситуации с обеспечением правопорядка, все, по словам общественника, происходит в штатном режиме, "представители правоохранительных органов ведут себя корректно".
"Надеюсь, что эта ситуация сохранится вплоть до того момента, когда последний человек заберёт свою шинель и пойдёт домой", - отметил Кирьянов.
В центре Москвы развернули пункты полевой кухни - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
13:31
В Москве Росгвардия угощает чаем прохожих на Трубной площади
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 16:34
Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
 
РоссияАртем КирьяновОбщественная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
Лента новостейМолния