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В ОП оценили поведение участников несогласованных акций
В ОП оценили поведение участников несогласованных акций
Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:48
2021-01-31T13:48
2021-01-31T14:18
россия
артем кирьянов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.Что касается ситуации с обеспечением правопорядка, все, по словам общественника, происходит в штатном режиме, "представители правоохранительных органов ведут себя корректно"."Надеюсь, что эта ситуация сохранится вплоть до того момента, когда последний человек заберёт свою шинель и пойдёт домой", - отметил Кирьянов.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/ugoschenie-1595360635.html
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россия, артем кирьянов, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Правоохранители на несанкционированных акциях ведут себя корректно, людей пришло "ожидаемо меньше", сообщил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ
по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов
.
"Ожидаемо выглядит ситуация, при которой на сегодняшнюю акцию пришло людей меньше. Понятно, что такой характер акции не может собирать под собой идеологическую основу. Поэтому, конечно, люди один раз хайпанули, получили от этого достаточно впечатлений, картинок в соцсетях и лайков, второй раз уже не пришли", - прокомментировал происходящее Кирьянов.
Что касается ситуации с обеспечением правопорядка, все, по словам общественника, происходит в штатном режиме, "представители правоохранительных органов ведут себя корректно".
"Надеюсь, что эта ситуация сохранится вплоть до того момента, когда последний человек заберёт свою шинель и пойдёт домой", - отметил Кирьянов.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".