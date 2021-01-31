https://ria.ru/20210131/protesty-1595357274.html

Полиция вытеснила участников незаконной акции у "Красных Ворот" в Москве

Полиция вытеснила участников незаконной акции у "Красных Ворот" в Москве

Полиция вытеснила участников несогласованной акции у станции метро "Красные Ворота" в Москве, куда организаторы ранее перенесли сбор, передает корреспондент РИА РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:01

2021-01-31T13:01

2021-01-31T14:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция вытеснила участников несогласованной акции у станции метро "Красные Ворота" в Москве, куда организаторы ранее перенесли сбор, передает корреспондент РИА Новости.Полиция вытеснила участников несогласованной акции на "Красных Воротах" в Москве. Люди разбились на мелкие группы и разошлись в разных направлениях.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

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Оцепление у станции метро "Красные ворота" в Москве Полиция выставила оцепление у "Красных ворот" в Москве, где собрались участники несогласованной акции, начались задержания 2021-01-31T13:01 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия