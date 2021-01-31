https://ria.ru/20210131/protesty-1595344457.html

В Екатеринбурге около двух тысяч человек вышли на несогласованную акцию

В Екатеринбурге около двух тысяч человек вышли на несогласованную акцию

Около 2 тысяч человек в воскресенье собрались на несогласованную акцию протеста в Екатеринбурге, сообщили журналистам в ГУМВД по Свердловской области. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:56

2021-01-31T10:56

2021-01-31T14:19

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Около 2 тысяч человек в воскресенье собрались на несогласованную акцию протеста в Екатеринбурге, сообщили журналистам в ГУМВД по Свердловской области."По предварительными данным ГУМВД по Свердловской области, количество участников — до 2 тысяч человек", - сказали в ведомстве.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались в парке возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга. Затем колонна двинулась по направлению к Театру драмы. Из-за того, что переходить дорогу можно было только на зеленый сигнал светофора, колонна разделилась на несколько частей. В центре города много полиции. Правоохранительные органы в мегафон предупреждают участников, что акция не согласована и призывают соблюдать общественный порядок.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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екатеринбург, общество