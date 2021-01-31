https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html
В Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию
В Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию
Несогласованная акция в Благовещенске в воскресенье не состоялась, на площадь Победы 31 января никто не явился, на месте работает только снегоуборочная техника... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:54
2021-01-31T09:54
2021-01-31T14:19
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338261_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_caf58ec5f3163011f0ba04baee2ab808.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости. Несогласованная акция в Благовещенске в воскресенье не состоялась, на площадь Победы 31 января никто не явился, на месте работает только снегоуборочная техника и дежурят экипажи полиции, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент находился на площади с 14.00 до 15.00 (с 8.00 до 9.00 мск), в прошлую субботу в это время здесь прошла несогласованная акция с участием менее 100 человек. В пятницу Благовещенский городской суд оштрафовал шесть человек за участие в несогласованной акции, сумма каждого штрафа – 10 тысяч рублей.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338261_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_87cdb917c3c9bc4d34ee308bda3d6f7e.jpg
Пустая площадь в Благовещенске: на митинг никто не пришел
В Благовещенске на площадь Победы, где в прошлую субботу прошла несогласованная акция, сегодня не пришел никто, работают только экипажи полиции и снегоуборочная техника.
2021-01-31T09:54
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости.
Несогласованная акция в Благовещенске
в воскресенье не состоялась, на площадь Победы 31 января никто не явился, на месте работает только снегоуборочная техника и дежурят экипажи полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент находился на площади с 14.00 до 15.00 (с 8.00 до 9.00 мск), в прошлую субботу в это время здесь прошла несогласованная акция с участием менее 100 человек. В пятницу Благовещенский городской суд
оштрафовал шесть человек за участие в несогласованной акции, сумма каждого штрафа – 10 тысяч рублей.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".