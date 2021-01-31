https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html

В Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию

В Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию

Несогласованная акция в Благовещенске в воскресенье не состоялась, на площадь Победы 31 января никто не явился, на месте работает только снегоуборочная техника... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:54

2021-01-31T09:54

2021-01-31T14:19

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости. Несогласованная акция в Благовещенске в воскресенье не состоялась, на площадь Победы 31 января никто не явился, на месте работает только снегоуборочная техника и дежурят экипажи полиции, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент находился на площади с 14.00 до 15.00 (с 8.00 до 9.00 мск), в прошлую субботу в это время здесь прошла несогласованная акция с участием менее 100 человек. В пятницу Благовещенский городской суд оштрафовал шесть человек за участие в несогласованной акции, сумма каждого штрафа – 10 тысяч рублей.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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Пустая площадь в Благовещенске: на митинг никто не пришел В Благовещенске на площадь Победы, где в прошлую субботу прошла несогласованная акция, сегодня не пришел никто, работают только экипажи полиции и снегоуборочная техника. 2021-01-31T09:54 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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благовещенск, общество