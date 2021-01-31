https://ria.ru/20210131/protesty-1595337598.html

В Иркутске женщине стало плохо на несогласованной акции

В Иркутске женщине стало плохо на несогласованной акции

Несогласованная акция завершилась в Иркутске у здания правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:49

2021-01-31T09:49

2021-01-31T14:19

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Несогласованная акция завершилась в Иркутске у здания правительства, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места события.Около 12:00 по местному времени (07:00 мск) участники акции начали собираться в центре города на улице Урицкого на несогласованную акцию. Пешеходная улица с двух сторон была оцеплена силами Росгвардии и ОМОН. Небольшими группами митингующие через соседние улицы направились к зданию правительства.На месте проведения несогласованной акции прошли отдельные задержания нарушителей. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет.Во время митинга пожилой женщине стало плохо, она упала на землю. В течение нескольких минут ее забрала скорая помощь.Позже представитель службы медицины катастроф сообщил, что у женщины поднялось давление."Женщине 69 лет. У нее поднялось давление, его стабилизировали. Позвонили сыну. Он забрал ее домой из реанимобиля", — сообщил собеседник агентства.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

иркутск

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Скорая увезла женщину с митинга в Иркутске В Иркутске женщине стало плохо на несогласованном митинге, ее увезла скорая. Как передает корреспондент РИА Новости, акция в городе уже завершилась, в Иркутске сегодня сильный мороз. Задержаны несколько нарушителей. 2021-01-31T09:49 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия