Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/protesty-1595337500.html
В Красноярске прошла несогласованная акция
В Красноярске прошла несогласованная акция
Немногочисленная несогласованная акция завершилась в Красноярске на Площади мира в центре города, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T09:46
2021-01-31T14:19
красноярск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98927/76/989277668_0:42:2000:1167_1920x0_80_0_0_891c48e651d11f48c2b2179f75db0e2c.jpg
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Немногочисленная несогласованная акция завершилась в Красноярске на Площади мира в центре города, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места события.Около 12.00 по местному времени (8.00 мск), участники акции начали собираться на Площади мира напротив здания Большого концертного зала на несогласованную акцию. Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД.Как передает корреспондент РИА Новости, акция была малочисленной и прошла мирно. Полиция несколько раз предупреждала об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. Часть участников водила хоровод и пела песни. После этого несколько десятков нарушителей самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении силовиков. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет. Мэрия и МВД пока ситуацию не комментируют и число участников акции не называют.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/98927/76/989277668_104:0:1876:1329_1920x0_80_0_0_82e1356920d3ad94aa857102fb387a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, общество

В Красноярске прошла несогласованная акция

09:46 31.01.2021 (обновлено: 14:19 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Немногочисленная несогласованная акция завершилась в Красноярске на Площади мира в центре города, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Около 12.00 по местному времени (8.00 мск), участники акции начали собираться на Площади мира напротив здания Большого концертного зала на несогласованную акцию. Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД.
Как передает корреспондент РИА Новости, акция была малочисленной и прошла мирно. Полиция несколько раз предупреждала об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. Часть участников водила хоровод и пела песни. После этого несколько десятков нарушителей самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении силовиков. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет. Мэрия и МВД пока ситуацию не комментируют и число участников акции не называют.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
КрасноярскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
Лента новостейМолния