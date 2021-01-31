https://ria.ru/20210131/protesty-1595337500.html

В Красноярске прошла несогласованная акция

В Красноярске прошла несогласованная акция

Немногочисленная несогласованная акция завершилась в Красноярске на Площади мира в центре города, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T09:46

2021-01-31T09:46

2021-01-31T14:19

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Немногочисленная несогласованная акция завершилась в Красноярске на Площади мира в центре города, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости с места события.Около 12.00 по местному времени (8.00 мск), участники акции начали собираться на Площади мира напротив здания Большого концертного зала на несогласованную акцию. Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД.Как передает корреспондент РИА Новости, акция была малочисленной и прошла мирно. Полиция несколько раз предупреждала об ответственности за выход на несогласованное мероприятие. Часть участников водила хоровод и пела песни. После этого несколько десятков нарушителей самостоятельно проследовали в автобус в сопровождении силовиков. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было. Точных данных о числе задержанных пока нет. Мэрия и МВД пока ситуацию не комментируют и число участников акции не называют.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

красноярск

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красноярск, общество