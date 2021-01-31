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В Хабаровске и Владивостоке прошли несогласованные акции протеста
В Хабаровске и Владивостоке прошли несогласованные акции протеста
Первые несогласованные воскресные акции в России — на Дальнем Востоке — оказались малочисленными: в Хабаровске и Владивостоке вышли по несколько десятков... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T08:00
2021-01-31T11:22
хабаровск
владивосток
происшествия
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ХАБАРОВСК / ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Первые несогласованные воскресные акции в России — на Дальнем Востоке — оказались малочисленными: в Хабаровске и Владивостоке вышли по несколько десятков человек.Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, по информации департамента внутренней политики региона, на несогласованный митинг в центре Владивостока вышли около 60 человек. Несколько человек задержаны, трое из них — когда стояли с агитационными плакатами. Задержания полицейские проводят корректно, драк и стычек нет, правоохранители представляются и спрашивают данные задержанного, потом проводят в рейсовый городской автобус.Была задержана журналистка издания Sotavision Екатерина Ищенко, она вела трансляцию на YouTube все время, пока ее везли в отдел полиции. По ее словам, в отделе перед ней извинились и уже отпустили. Также на площади препроводили в полицейский автобус журналистку "Новой газеты" и "Дальневосточных ведомостей" Валерию Федоренко, но вскоре выпустили.Полиция перекрыла подземные переходы в центре города. Участники акции ушли на набережную и вышли на лед. Полицейские предупреждают об ответственности за незаконные митинги, на берегу дежурит ОМОН.В Хабаровске МВД сообщило о 13 задержанных при 58 участниках.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210130/aktsiya-1595315422.html
https://ria.ru/20210130/bloger-1595313396.html
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60
Полупустая площадь и редкие задержания: митинг во Владивостоке
Во Владивостоке на несогласованную акцию вышли около 60 человек, сообщили РИА Новости в правительстве Приморья. По свидетельству корреспондента РИА Новости, несколько человек были задержаны, в том числе те, кто держал агитационные плакаты.
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хабаровск, владивосток, происшествия

В Хабаровске и Владивостоке прошли несогласованные акции протеста

08:00 31.01.2021 (обновлено: 11:22 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников А. Навального
Несанкционированные акции протеста сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК / ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Первые несогласованные воскресные акции в России — на Дальнем Востоке — оказались малочисленными: в Хабаровске и Владивостоке вышли по несколько десятков человек.
Как сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья, по информации департамента внутренней политики региона, на несогласованный митинг в центре Владивостока вышли около 60 человек. Несколько человек задержаны, трое из них — когда стояли с агитационными плакатами.
Задержания полицейские проводят корректно, драк и стычек нет, правоохранители представляются и спрашивают данные задержанного, потом проводят в рейсовый городской автобус.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 21:46
В Самарской области возбудили дело после несогласованной акции 23 января
Была задержана журналистка издания Sotavision Екатерина Ищенко, она вела трансляцию на YouTube все время, пока ее везли в отдел полиции. По ее словам, в отделе перед ней извинились и уже отпустили. Также на площади препроводили в полицейский автобус журналистку "Новой газеты" и "Дальневосточных ведомостей" Валерию Федоренко, но вскоре выпустили.
Полиция перекрыла подземные переходы в центре города. Участники акции ушли на набережную и вышли на лед. Полицейские предупреждают об ответственности за незаконные митинги, на берегу дежурит ОМОН.
В Хабаровске МВД сообщило о 13 задержанных при 58 участниках.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 21:15
Белгородского блогера арестовали по делу об организации незаконной акции
 
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