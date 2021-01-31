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В центре Москвы ограничат работу транспорта и ресторанов
В центре Москвы ограничат работу транспорта и ресторанов
В центре Москвы из-за планируемых несогласованных акций введут ряд ограничений. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T00:11
2021-01-31T12:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В центре Москвы из-за планируемых несогласованных акций введут ряд ограничений.Пешеходные улицы и парковкиКак сообщили в столичном главке МВД, в центральной части города будут введены ограничения для передвижения пешеходов.Также, по информации столичного центра организации дорожного движения, в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре: в частности на Моховой улице, в Охотном ряду, Театральном проезде, на Новой площади, в Китайгородском проезде.Кроме того, парковки будут недоступны на Москворецкой и Кремлевской набережных. Там установят запрещающие знаки.Метро и наземный транспортС восьми утра на вход и выход закроют центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.Поэтому станция "Арбатская" Филевской линии 31 января временно станет конечной.Кроме того, свои маршруты меняет и наземный общественный транспорт.Рестораны и торговые центрыКак сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, из-за планируемых несанкционированных мероприятий в центре Москвы ограничат продажу напитков в стеклянной таре и алкогольных напитков. Торговлю спиртным ограничат с 09:00 до 23:00.В частности, эти меры введены на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улицах Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и ряде других.Также власти Москвы рекомендовали закрыться магазинам и кафе, которые находятся в районе Лубянской площади. Компенсаций за это не предусмотрено.По словам Немерюка, в воскресенье, в частности, временно не будут работать "Детский мир", торговый центр "Наутилус", а также ЦУМ, ГУМ, торговый центр "Охотный ряд" и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и соседним улицам. Как отметил чиновник, ряд предприятий приняли это решение самостоятельно.Рекомендации по закрытию будут действовать в воскресенье с 11:00 до 19:00, до этого времени и по его окончании все смогут работать согласно графику. Проверять соблюдение этих рекомендаций не будут.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про уголовную статью о массовых беспорядках, предусматривающую до 15 лет колонии. Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам.В МВД также указали на особый режим в ряде регионов, введенный из-за пандемии, — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также в ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". Правоохранительные органы заверили, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
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москва, происшествия

В центре Москвы ограничат работу транспорта и ресторанов

00:11 31.01.2021 (обновлено: 12:34 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве
Прохожие разговаривают с сотрудниками полиции у перекрытого перехода на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В центре Москвы из-за планируемых несогласованных акций введут ряд ограничений.

Пешеходные улицы и парковки

Как сообщили в столичном главке МВД, в центральной части города будут введены ограничения для передвижения пешеходов.
Также, по информации столичного центра организации дорожного движения, в воскресенье в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре: в частности на Моховой улице, в Охотном ряду, Театральном проезде, на Новой площади, в Китайгородском проезде.
Кроме того, парковки будут недоступны на Москворецкой и Кремлевской набережных. Там установят запрещающие знаки.
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Метро и наземный транспорт

С восьми утра на вход и выход закроют центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.
Поэтому станция "Арбатская" Филевской линии 31 января временно станет конечной.
Кроме того, свои маршруты меняет и наземный общественный транспорт.
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Рестораны и торговые центры

Как сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, из-за планируемых несанкционированных мероприятий в центре Москвы ограничат продажу напитков в стеклянной таре и алкогольных напитков. Торговлю спиртным ограничат с 09:00 до 23:00.
В частности, эти меры введены на Красной площади, Манежной площади, Лубянской площади, на улицах Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и ряде других.
Также власти Москвы рекомендовали закрыться магазинам и кафе, которые находятся в районе Лубянской площади. Компенсаций за это не предусмотрено.
По словам Немерюка, в воскресенье, в частности, временно не будут работать "Детский мир", торговый центр "Наутилус", а также ЦУМ, ГУМ, торговый центр "Охотный ряд" и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и соседним улицам. Как отметил чиновник, ряд предприятий приняли это решение самостоятельно.
Рекомендации по закрытию будут действовать в воскресенье с 11:00 до 19:00, до этого времени и по его окончании все смогут работать согласно графику. Проверять соблюдение этих рекомендаций не будут.
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В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про уголовную статью о массовых беспорядках, предусматривающую до 15 лет колонии. Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам.
В МВД также указали на особый режим в ряде регионов, введенный из-за пандемии, — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также в ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". Правоохранительные органы заверили, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
 
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