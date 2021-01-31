https://ria.ru/20210131/pomosch-1595380840.html

В Москве полиция помогла мужчине, которому стало плохо в районе Стромынки

В Москве полиция помогла мужчине, которому стало плохо в районе Стромынки

Московские полицейские помогли уложить на носилки скорой помощи мужчину, которому стало плохо на 2-й Боевской улице в районе Стромынки на несогласованной акции, РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:10

2021-01-31T16:10

2021-01-31T17:23

москва

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Московские полицейские помогли уложить на носилки скорой помощи мужчину, которому стало плохо на 2-й Боевской улице в районе Стромынки на несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.По прибытии корреспондента на улицу 2-ю Боевскую мужчина сидел на земле и не реагировал на действия других людей. С ним были несколько человек, а также несколько сотрудников СМИ. С прибытием скорой сотрудники полиции помогли погрузить мужчину на носилки и перенесли его в машину медиков.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

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2021

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Полицейские в Москве помогли врачам скорой помощи Полицейские помогли уложить на носилки "скорой" мужчину, которому стало плохо на Второй Боевской улице в районе Стромынки, передает корреспондент РИА Новости. 2021-01-31T16:10 true PT0M28S

Полицейские в Москве помогли парню на инвалидной коляске В Москве ОМОН помог колясочнику подняться из перехода 2021-01-31T16:10 true PT0M12S

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москва, общество