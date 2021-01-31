https://ria.ru/20210131/pokhudenie-1595390626.html

Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха

Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха

Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:32

2021-01-31T17:32

2021-01-31T19:42

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось.С раннего возраста у них был лишний вес: Бекки весила около 140 килограммов, а Итон — более 195 килограммов.Однако к решению похудеть они пришли во время отпуска в 2018 году, во время поездки в парк развлечений вместе с двумя детьми."Но все началось с трудностей, когда я не смог поместиться в кресло самолета даже с удлиненным ремнем безопасности", — рассказал мужчина. Лишний вес мешал насладиться супругам отпуском, поэтому, когда они вернулись домой, пара решила похудеть и начать вести более здоровый образ жизни.Итан поменял рацион питания и начал тренироваться — он сразу же заметил результаты. Бекки пошла иным путем и попробовала множество диет, однако ее опыт оказался менее удачным. Через полгода она начала следовать плану питания своего супруга, который придерживался кетодиеты, а также ограничил углеводы в рационе и считал калории.Его супруга отметила, что во время пандемии она осознала важность позитивного настроя. Также она призвала не замыкаться на победе или поражении в борьбе с лишним весом.Всего за два года они сбросили около 142 килограммов благодаря тому, что смогли мотивировать друг друга на каждом этапе пути.

https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html

https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диеты, иллинойс, сша, в мире