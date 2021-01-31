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Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха
Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха
Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:32
2021-01-31T19:42
диеты
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сша
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось.С раннего возраста у них был лишний вес: Бекки весила около 140 килограммов, а Итон — более 195 килограммов.Однако к решению похудеть они пришли во время отпуска в 2018 году, во время поездки в парк развлечений вместе с двумя детьми."Но все началось с трудностей, когда я не смог поместиться в кресло самолета даже с удлиненным ремнем безопасности", — рассказал мужчина. Лишний вес мешал насладиться супругам отпуском, поэтому, когда они вернулись домой, пара решила похудеть и начать вести более здоровый образ жизни.Итан поменял рацион питания и начал тренироваться — он сразу же заметил результаты. Бекки пошла иным путем и попробовала множество диет, однако ее опыт оказался менее удачным. Через полгода она начала следовать плану питания своего супруга, который придерживался кетодиеты, а также ограничил углеводы в рационе и считал калории.Его супруга отметила, что во время пандемии она осознала важность позитивного настроя. Также она призвала не замыкаться на победе или поражении в борьбе с лишним весом.Всего за два года они сбросили около 142 килограммов благодаря тому, что смогли мотивировать друг друга на каждом этапе пути.
https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html
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диеты, иллинойс, сша, в мире

Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха

17:32 31.01.2021 (обновлено: 19:42 31.01.2021)
 
© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Fotolia / Win Nondakowit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось.
С раннего возраста у них был лишний вес: Бекки весила около 140 килограммов, а Итон — более 195 килограммов.
Однако к решению похудеть они пришли во время отпуска в 2018 году, во время поездки в парк развлечений вместе с двумя детьми.
"Но все началось с трудностей, когда я не смог поместиться в кресло самолета даже с удлиненным ремнем безопасности", — рассказал мужчина.
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Лишний вес мешал насладиться супругам отпуском, поэтому, когда они вернулись домой, пара решила похудеть и начать вести более здоровый образ жизни.
Итан поменял рацион питания и начал тренироваться — он сразу же заметил результаты. Бекки пошла иным путем и попробовала множество диет, однако ее опыт оказался менее удачным. Через полгода она начала следовать плану питания своего супруга, который придерживался кетодиеты, а также ограничил углеводы в рационе и считал калории.
Его супруга отметила, что во время пандемии она осознала важность позитивного настроя. Также она призвала не замыкаться на победе или поражении в борьбе с лишним весом.
Всего за два года они сбросили около 142 килограммов благодаря тому, что смогли мотивировать друг друга на каждом этапе пути.
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