https://ria.ru/20210131/pokhudenie-1595390626.html
Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха
Супруги сбросили 140 килограммов и раскрыли секрет успеха
Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:32
2021-01-31T17:32
2021-01-31T19:42
диеты
иллинойс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_0:110:4500:2641_1920x0_80_0_0_3f7c2e7d2d6587e7c1c157fc2ed2e60b.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today, как им это удалось.С раннего возраста у них был лишний вес: Бекки весила около 140 килограммов, а Итон — более 195 килограммов.Однако к решению похудеть они пришли во время отпуска в 2018 году, во время поездки в парк развлечений вместе с двумя детьми."Но все началось с трудностей, когда я не смог поместиться в кресло самолета даже с удлиненным ремнем безопасности", — рассказал мужчина. Лишний вес мешал насладиться супругам отпуском, поэтому, когда они вернулись домой, пара решила похудеть и начать вести более здоровый образ жизни.Итан поменял рацион питания и начал тренироваться — он сразу же заметил результаты. Бекки пошла иным путем и попробовала множество диет, однако ее опыт оказался менее удачным. Через полгода она начала следовать плану питания своего супруга, который придерживался кетодиеты, а также ограничил углеводы в рационе и считал калории.Его супруга отметила, что во время пандемии она осознала важность позитивного настроя. Также она призвала не замыкаться на победе или поражении в борьбе с лишним весом.Всего за два года они сбросили около 142 килограммов благодаря тому, что смогли мотивировать друг друга на каждом этапе пути.
https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595382342.html
https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html
иллинойс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_417:0:4084:2750_1920x0_80_0_0_5ab69c63b815d5ce23b721e3b23a9c3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диеты, иллинойс, сша, в мире
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Супруги Бекки и Итан Спайзер из штата Иллинойс
за два года сбросили более 140 килограммов и рассказали порталу Today
, как им это удалось.
С раннего возраста у них был лишний вес: Бекки весила около 140 килограммов, а Итон — более 195 килограммов.
Однако к решению похудеть они пришли во время отпуска в 2018 году, во время поездки в парк развлечений вместе с двумя детьми.
"Но все началось с трудностей, когда я не смог поместиться в кресло самолета даже с удлиненным ремнем безопасности", — рассказал мужчина.
Лишний вес мешал насладиться супругам отпуском, поэтому, когда они вернулись домой, пара решила похудеть и начать вести более здоровый образ жизни.
Итан поменял рацион питания и начал тренироваться — он сразу же заметил результаты. Бекки пошла иным путем и попробовала множество диет, однако ее опыт оказался менее удачным. Через полгода она начала следовать плану питания своего супруга, который придерживался кетодиеты, а также ограничил углеводы в рационе и считал калории.
Его супруга отметила, что во время пандемии она осознала важность позитивного настроя. Также она призвала не замыкаться на победе или поражении в борьбе с лишним весом.
Всего за два года они сбросили около 142 килограммов благодаря тому, что смогли мотивировать друг друга на каждом этапе пути.