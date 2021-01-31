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В Москве из-за незаконной акции перекрыли площадь трех вокзалов

В Москве из-за незаконной акции перекрыли площадь трех вокзалов

Правоохранители оцепили площадь трех вокзалов в Москве в связи с проведением несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:13

2021-01-31T13:13

2021-01-31T14:17

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители оцепили площадь трех вокзалов в Москве в связи с проведением несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.Полиция выставила оцепление на площади трех вокзалов, через громкоговорители сообщала гражданам о необходимости покинуть площадь для соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.Кроме того, вход в вокзалы был временно ограничен.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия