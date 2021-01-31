В Москве из-за незаконной акции перекрыли площадь трех вокзалов
13:13 31.01.2021 (обновлено: 14:17 31.01.2021)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители оцепили площадь трех вокзалов в Москве в связи с проведением несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция выставила оцепление на площади трех вокзалов, через громкоговорители сообщала гражданам о необходимости покинуть площадь для соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, вход в вокзалы был временно ограничен.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".