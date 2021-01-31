https://ria.ru/20210131/peterburg-1595388270.html

У ТЮЗа в Петербурге задержали участников незаконной акции

У ТЮЗа в Петербурге задержали участников незаконной акции

Участников несанкционированной акции задерживают у ТЮЗа в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:11

2021-01-31T17:11

2021-01-31T23:44

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Участников несанкционированной акции задерживают у ТЮЗа в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Толпа участников акции, которую силовики не пустили на Сенную площадь после того как их вытеснили с Исаакиевской площади, пришла к зданию ТЮЗ на Пионерскую площадь. Здесь задержали несколько человек. У здания выставлены кордоны правоохранителей с дубинками и щитами.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-01-31T17:11 true PT0M08S

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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург