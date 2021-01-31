https://ria.ru/20210131/perm-1595355933.html

В Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей

В Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:49

2021-01-31T12:49

2021-01-31T12:49

александр попов

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

белинский

дзержинский

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в Перми, передает корреспондент РИА Новости.На несогласованный митинг в краевом центре вышли несколько сотен жителей. Они собрались на аллее перед ДК Солдатова и двинулись вниз по Комсомольскому проспекту. По периметру площади находились сотрудники силовых структур в спецодежде, со щитами и дубинками. Полиция в громкоговорители предупреждала участников, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. После сотрудники МВД выстроились "стеной" и полностью перекрыли Комсомольский проспект.Как передает корреспондент РИА Новости, один из участников акции в первом ряду колонны был задержан. Протестующие развернулись и направились по проспекту от центра Перми. Затем колонны полиции, находившиеся на смежных улицах, "разделили" участников акции на группы - часть направилась в центр по улице Куйбышева, другие - в противоположную сторону. Десятки людей, выкрикивающих лозунги, более получаса стояли на пересечении улицы Чкалова и улицы Куйбышева, где происходили точечные задержания. Столкновений силовиков и участников акции не происходило. Сейчас участники собираются вблизи Законодательного собрания и сквера Дзержинского. Расположенную рядом улицу Попова перегородила полиция. К зданию стянут транспорт с силовиками, конная полиция. Площадь перед драматическим театром, которая изначально была объявлена конечной точкой маршрута участников несогласованного мероприятия, огорожена.Дежурные со стороны правоохранительных структур остаются в различных точках центральных районов города: на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева, у ДК Солдатова, кинотеатра "Кристалл", на Октябрьской площади, на улице Борчанинова.В пресс-службе краевой полиции заявили, что пока "не располагают информацией для СМИ".В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали.Как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595352336.html

https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595322218.html

https://ria.ru/20210131/blokirovka-1595355556.html

белинский

дзержинский

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр попов, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, белинский, дзержинский, пермь, происшествия