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В Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей
В Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей
Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:49
2021-01-31T12:49
александр попов
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
белинский
дзержинский
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в Перми, передает корреспондент РИА Новости.На несогласованный митинг в краевом центре вышли несколько сотен жителей. Они собрались на аллее перед ДК Солдатова и двинулись вниз по Комсомольскому проспекту. По периметру площади находились сотрудники силовых структур в спецодежде, со щитами и дубинками. Полиция в громкоговорители предупреждала участников, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. После сотрудники МВД выстроились "стеной" и полностью перекрыли Комсомольский проспект.Как передает корреспондент РИА Новости, один из участников акции в первом ряду колонны был задержан. Протестующие развернулись и направились по проспекту от центра Перми. Затем колонны полиции, находившиеся на смежных улицах, "разделили" участников акции на группы - часть направилась в центр по улице Куйбышева, другие - в противоположную сторону. Десятки людей, выкрикивающих лозунги, более получаса стояли на пересечении улицы Чкалова и улицы Куйбышева, где происходили точечные задержания. Столкновений силовиков и участников акции не происходило. Сейчас участники собираются вблизи Законодательного собрания и сквера Дзержинского. Расположенную рядом улицу Попова перегородила полиция. К зданию стянут транспорт с силовиками, конная полиция. Площадь перед драматическим театром, которая изначально была объявлена конечной точкой маршрута участников несогласованного мероприятия, огорожена.Дежурные со стороны правоохранительных структур остаются в различных точках центральных районов города: на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева, у ДК Солдатова, кинотеатра "Кристалл", на Октябрьской площади, на улице Борчанинова.В пресс-службе краевой полиции заявили, что пока "не располагают информацией для СМИ".В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали.Как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/aktsii-1595352336.html
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александр попов, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, белинский, дзержинский, пермь, происшествия

В Перми на несогласованную акцию вышли несколько сотен жителей

12:49 31.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников несогласованной акции в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
На несогласованный митинг в краевом центре вышли несколько сотен жителей. Они собрались на аллее перед ДК Солдатова и двинулись вниз по Комсомольскому проспекту. По периметру площади находились сотрудники силовых структур в спецодежде, со щитами и дубинками. Полиция в громкоговорители предупреждала участников, что за участие в несогласованном мероприятии законом предусмотрена ответственность, и просила разойтись. После сотрудники МВД выстроились "стеной" и полностью перекрыли Комсомольский проспект.
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Как передает корреспондент РИА Новости, один из участников акции в первом ряду колонны был задержан. Протестующие развернулись и направились по проспекту от центра Перми. Затем колонны полиции, находившиеся на смежных улицах, "разделили" участников акции на группы - часть направилась в центр по улице Куйбышева, другие - в противоположную сторону. Десятки людей, выкрикивающих лозунги, более получаса стояли на пересечении улицы Чкалова и улицы Куйбышева, где происходили точечные задержания. Столкновений силовиков и участников акции не происходило. Сейчас участники собираются вблизи Законодательного собрания и сквера Дзержинского. Расположенную рядом улицу Попова перегородила полиция. К зданию стянут транспорт с силовиками, конная полиция. Площадь перед драматическим театром, которая изначально была объявлена конечной точкой маршрута участников несогласованного мероприятия, огорожена.
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Дежурные со стороны правоохранительных структур остаются в различных точках центральных районов города: на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева, у ДК Солдатова, кинотеатра "Кристалл", на Октябрьской площади, на улице Борчанинова.
В пресс-службе краевой полиции заявили, что пока "не располагают информацией для СМИ".
В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали.
Как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало.
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В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Александр ПоповГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБелинскийДзержинскийПермьПроисшествия
 
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