https://ria.ru/20210131/parkhomenko-1595414719.html

Журналиста Пархоменко отпустили из полиции

Журналиста Пархоменко отпустили из полиции

Журналист Сергей Пархоменко сообщил, что его отпустили после задержания на несогласованной акции в Москве. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:03

2021-01-31T22:03

2021-01-31T22:03

россия

генеральная прокуратура рф

сергей пархоменко

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист Сергей Пархоменко сообщил, что его отпустили после задержания на несогласованной акции в Москве.Ранее Пархоменко заявил РИА Новости, что его задержали на несогласованной акции, при этом он не работал на митинге как сотрудник СМИ, а "шел по своим делам".В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T22:03 true PT0M37S

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россия, генеральная прокуратура рф, сергей пархоменко, дмитрий песков, владимир путин, происшествия