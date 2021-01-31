https://ria.ru/20210131/oslablenie-1595411085.html

Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России

Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России

Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:09

2021-01-31T21:09

2021-01-31T21:09

распространение коронавируса

евгений тимаков

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899823_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_f89330f64017665cc58a8b610b56332d.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.Тимаков добавил, что отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения. В России за время пандемии коронавирусом заразились 3,9 миллиона человек. Из них более 3,3 миллиона поправились, около 73 тысяч человек умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/legkie-1595283867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, россия, здоровье - общество