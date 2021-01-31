Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/oslablenie-1595411085.html
Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России
Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России
Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:09
2021-01-31T21:09
распространение коронавируса
евгений тимаков
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899823_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_f89330f64017665cc58a8b610b56332d.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.Тимаков добавил, что отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения. В России за время пандемии коронавирусом заразились 3,9 миллиона человек. Из них более 3,3 миллиона поправились, около 73 тысяч человек умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/legkie-1595283867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899823_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8960a468c7ff660f6caaa0a1a8d8f4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тимаков, россия, здоровье - общество

Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России

21:09 31.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди в медицинских масках в Москве
Люди в медицинских масках в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
"Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим", — объяснил он.
Тимаков добавил, что отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения.
В России за время пандемии коронавирусом заразились 3,9 миллиона человек. Из них более 3,3 миллиона поправились, около 73 тысяч человек умерли.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 17:13Распространение коронавируса
Ученые рассказали, что происходит с легкими после заражения коронавирусом
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковРоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56В Бангкоке протестующие против переворота в Мьянме столкнулись с полицией
14:56Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской
14:53Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
14:53В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
14:28В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
14:26Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
Лента новостейМолния