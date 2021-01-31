https://ria.ru/20210131/oslablenie-1595411085.html
Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России
Инфекционист спрогнозировал срок ослабления масочного режима в России
Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T21:09
2021-01-31T21:09
2021-01-31T21:09
распространение коронавируса
евгений тимаков
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ослабление масочного режима в России возможно к лету, предположил в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.Тимаков добавил, что отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения. В России за время пандемии коронавирусом заразились 3,9 миллиона человек. Из них более 3,3 миллиона поправились, около 73 тысяч человек умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210130/legkie-1595283867.html
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евгений тимаков, россия, здоровье - общество