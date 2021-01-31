В ОНФ прокомментировали незаконные акции
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и работники коммунальных служб во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблемы, которые есть в России, надо решать без потрясений для обычных граждан и не прибегая к помощи из-за рубежа, заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, комментируя прошедшие в регионах РФ несанкционированные акции.
"Сто лет назад все это уже было. Когда целились во власть, а попали в страну. Проблем у нас вагон. Только решать их надо самим. Без потрясений для обычных людей, живущих от Камчатки до Калининграда", - приводятся слова Кузнецова в официальном Telegram-канале ОНФ.
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Он отметил, что сам родился и вырос в Бирюлево - "не самом гламурном месте Москвы". Один из важных уроков детства - "свои проблемы решаешь сам", поделился он.
"Строители прекрасной России будущего сначала упражняются в публичном неуважении к президенту, потом настойчиво провоцируют ОМОН, а законно получив по шапке, просят дядюшку Сэма наказать всех, кто не даёт им разгуляться, и публикуют санкционные списки. Ребят, сами себя обманываете. Неужели думаете, что такие просьбы бесплатные?", - заявил Кузнецов.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних"