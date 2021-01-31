https://ria.ru/20210131/onf-1595416526.html

В ОНФ прокомментировали незаконные акции

В ОНФ прокомментировали незаконные акции

Проблемы, которые есть в России, надо решать без потрясений для обычных граждан и не прибегая к помощи из-за рубежа, заявил глава исполкома Общероссийского... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:48

2021-01-31T22:48

2021-01-31T22:48

россия

общероссийский народный фронт

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проблемы, которые есть в России, надо решать без потрясений для обычных граждан и не прибегая к помощи из-за рубежа, заявил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, комментируя прошедшие в регионах РФ несанкционированные акции.Он отметил, что сам родился и вырос в Бирюлево - "не самом гламурном месте Москвы". Один из важных уроков детства - "свои проблемы решаешь сам", поделился он.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних"

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, общество