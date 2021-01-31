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Врач заявил, что москвичам рано надевать весеннюю одежду
Врач заявил, что москвичам рано надевать весеннюю одежду
Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T07:33
2021-01-31T07:33
андрей тяжельников
москва
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Текущей зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, после оттепели в Москве вновь начинают устанавливаться минусовые температуры. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в феврале в Москве ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем и до минус 12 ночью.По его словам, одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно. В офисе желательно носить и сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод."Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промёрзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению", - добавил врач.
https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html
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андрей тяжельников, москва, общество

Врач заявил, что москвичам рано надевать весеннюю одежду

07:33 31.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожий с собакой во время снегопада на улице Крупской в Москве
Прохожий с собакой во время снегопада на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Текущей зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, после оттепели в Москве вновь начинают устанавливаться минусовые температуры. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в феврале в Москве ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем и до минус 12 ночью.
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"Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет, вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям", - рассказал агентству Тяжельников.
По его словам, одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно. В офисе желательно носить и сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.
"Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промёрзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению", - добавил врач.
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Андрей ТяжельниковМоскваОбщество
 
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