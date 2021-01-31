https://ria.ru/20210131/odezhda-1595330120.html

Врач заявил, что москвичам рано надевать весеннюю одежду

Врач заявил, что москвичам рано надевать весеннюю одежду

Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T07:33

2021-01-31T07:33

2021-01-31T07:33

андрей тяжельников

москва

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Текущей зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, после оттепели в Москве вновь начинают устанавливаться минусовые температуры. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в феврале в Москве ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами - до минус 6 градусов днем и до минус 12 ночью.По его словам, одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно. В офисе желательно носить и сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод."Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промёрзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению", - добавил врач.

https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/pogoda-1593412924.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тяжельников, москва, общество