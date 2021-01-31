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В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января
В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января
Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:36
2021-01-31T12:36
2021-01-31T12:50
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как сообщалось, по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга 23 января возбуждено уголовное дело. По данным полиции, в этот день с 9.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Так, на проезжей части Малой Морской улицы группа граждан "создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", информировала пресс-служба ГУМВД.По его словам, в ходе обысков изъяты "литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях"."Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых", - добавил собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости.
Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Как сообщалось, по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга 23 января возбуждено уголовное дело. По данным полиции, в этот день с 9.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Так, на проезжей части Малой Морской улицы группа граждан "создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", информировала пресс-служба ГУМВД.
"Тридцать первого января ранним утром одномоментно по 33 адресам — по 29 в Петербурге и четырем в (Ленинградской) области - сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения – ред.)", - сказал представитель пресс-службы полиции.
По его словам, в ходе обысков изъяты "литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях".
"Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых", - добавил собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".