Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/obyski-1595354060.html
В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января
В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января
Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:36
2021-01-31T12:50
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294594_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_5f5e1591e3b9aba2a5983bb395514a8b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как сообщалось, по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга 23 января возбуждено уголовное дело. По данным полиции, в этот день с 9.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Так, на проезжей части Малой Морской улицы группа граждан "создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", информировала пресс-служба ГУМВД.По его словам, в ходе обысков изъяты "литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях"."Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых", - добавил собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594294594_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a2fcd547c52b0c5f2e59859ec4d14cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января

12:36 31.01.2021 (обновлено: 12:50 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщалось, по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга 23 января возбуждено уголовное дело. По данным полиции, в этот день с 9.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Так, на проезжей части Малой Морской улицы группа граждан "создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", информировала пресс-служба ГУМВД.
"Тридцать первого января ранним утром одномоментно по 33 адресам — по 29 в Петербурге и четырем в (Ленинградской) области - сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения – ред.)", - сказал представитель пресс-службы полиции.
По его словам, в ходе обысков изъяты "литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях".
Пустая площадь в Благовещенске: на митинг никто не пришел - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
09:54
В Благовещенске никто не пришел на несогласованную акцию
"Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых", - добавил собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
Лента новостейМолния