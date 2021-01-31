https://ria.ru/20210131/obyski-1595354060.html

В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января

В Петербурге идут обыски по делу о препятствовании движению 23 января

Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:36

2021-01-31T12:36

2021-01-31T12:50

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Полиция в воскресенье проводит серию обысков по уголовному делу о препятствовании движению пешеходов и автомобилей 23 января в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как сообщалось, по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга 23 января возбуждено уголовное дело. По данным полиции, в этот день с 9.30 утра до 17 часов неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Так, на проезжей части Малой Морской улицы группа граждан "создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", информировала пресс-служба ГУМВД.По его словам, в ходе обысков изъяты "литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях"."Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых", - добавил собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия