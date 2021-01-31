Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил об обострении ситуации в Донбассе.
Он также отметил, что призывы включить Донбасс в состав России "концептуально" не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах.
"Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности", — заявил политик.
Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы "кардинально изменить" повестку дня.
Ранее экс-президент назвал переговоры по Донбассу "фальшивкой". По его мнению, они якобы нацелены на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом он подчеркнул, что Москва занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских в этом регионе.
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Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи.