https://ria.ru/20210131/napadeniya-1595404685.html
Источник сообщил о трех нападениях на силовиков в Петербурге
Источник сообщил о трех нападениях на силовиков в Петербурге
Во время несогласованных акций в Санкт-Петербурге произошло три нападения на силовиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:51
2021-01-31T19:51
2021-01-31T20:33
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Во время несогласованных акций в Санкт-Петербурге произошло три нападения на силовиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, одного подозреваемого уже задержали.По словам источника, два инцидента произошли на Пионерской площади, один — на Сенной площади.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, также боец ОМОНа пострадал на Исаакиевской площади Петербурга. Силовик сильно хромал и не мог самостоятельно передвигаться. Пройти за ограждения ему помогли двое коллег. Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, прошли в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
2021-01-31T19:51
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Участник акции ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами митингующих
Молодой человек из толпы ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами участников несогласованной акции.
2021-01-31T19:51
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, россия, санкт-петербург, происшествия