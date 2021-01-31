https://ria.ru/20210131/mts-1595361522.html
Пользователи сообщили о сбое работе сети МТС
Пользователи сообщили о сбое работе сети МТС
В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:38
2021-01-31T13:38
2021-01-31T13:59
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, сообщает портал Downdetector.Сообщения о проблемах в работе приходят из Москвы, Казани, Уфы, Краснодара, Орла, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России.Больше всего (76 процентов) жалуются на мобильную связь. На сбой в работе мобильного интернета приходится около 15 процентов жалоб, еще восемь процентов — на широкополосный интернет.Позднее в компании заявили, что сеть работает в обычном режиме.Пользователи МТС вчера также столкнулись с проблемами в работе оператора. Основные жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов. Больше всего жаловались на мобильную связь.
https://ria.ru/20210126/sboy-1594616952.html
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