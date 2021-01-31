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Пользователи сообщили о сбое работе сети МТС
Пользователи сообщили о сбое работе сети МТС
В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, сообщает портал Downdetector. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:38
2021-01-31T13:59
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уфа
технологии
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, сообщает портал Downdetector.Сообщения о проблемах в работе приходят из Москвы, Казани, Уфы, Краснодара, Орла, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России.Больше всего (76 процентов) жалуются на мобильную связь. На сбой в работе мобильного интернета приходится около 15 процентов жалоб, еще восемь процентов — на широкополосный интернет.Позднее в компании заявили, что сеть работает в обычном режиме.Пользователи МТС вчера также столкнулись с проблемами в работе оператора. Основные жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов. Больше всего жаловались на мобильную связь.
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россия, мтс, москва, уфа, технологии, общество

Пользователи сообщили о сбое работе сети МТС

13:38 31.01.2021 (обновлено: 13:59 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе мобильного оператора МТС произошел сбой, сообщает портал Downdetector.
Сообщения о проблемах в работе приходят из Москвы, Казани, Уфы, Краснодара, Орла, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России.
Больше всего (76 процентов) жалуются на мобильную связь. На сбой в работе мобильного интернета приходится около 15 процентов жалоб, еще восемь процентов — на широкополосный интернет.
Позднее в компании заявили, что сеть работает в обычном режиме.
Пользователи МТС вчера также столкнулись с проблемами в работе оператора. Основные жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов. Больше всего жаловались на мобильную связь.
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