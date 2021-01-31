https://ria.ru/20210131/moskva-1595412152.html

В незаконной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек

В незаконной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек

В несогласованной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек, сообщили в столичном главке МВД. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:27

2021-01-31T21:27

2021-01-31T21:59

россия

тверская улица

гумвд

омон россии

матросская тишина

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В несогласованной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек, сообщили в столичном главке МВД.Изначально протестующие планировали собраться в полдень в районе Лубянки, но власти города ограничили движение пешеходов в центре столицы и закрыли на вход и выход несколько станций метро.Первые активные задержания прошли около 10 утра у станций "Сухаревская" и "Красные ворота", где начали собираться участники акций.Силовики достаточно быстро вытеснили практически всех протестующих у "Красных ворот", после чего организаторы незаконного протеста направили толпу в сторону Комсомольской площади.Полиция и Росгвардия в свою очередь перекрыли ее, а в дальнейшем оттеснили протестующих и оттуда.Примерно в 14:10 ГУМВД сообщило о задержании в городе порядка 120 человек.Участники протеста начали двигаться от площади трех вокзалов в сторону СИЗО "Матросская Тишина". По пути они попытались выйти на Третье транспортное кольцо, однако силовики перекрыли подходы к проезжей части.Полиция и ОМОН также проводили задержания недалеко от "Матросской Тишины", где произошли несколько стычек.На улице Барболина, где также проходили задержания, силовики окружили журналистов.На Стромынке правоохранители оттесняли другую группу протестующих, участники акции кидались снежками и выходили на проезжую часть.На 2-й Боевской улице одному из протестующих стало плохо: полицейские помогли уложить его на носилки, а скорая помощь увезла мужчину.Примерно в 16:10 протестующих у "Матросской Тишины" не осталось. Оттуда колонны направились обратно в центр города. Несколько человек при этом задержали на Краснопрудной улице.В результате участники незаконной акции вернулись на площадь трех вокзалов, откуда их вновь достаточно быстро оттеснили.Примерно к 18:00 все станции московского метро уже работали в штатном режиме.В 18:21 организаторы сообщили о завершении несогласованной акции. Большинство людей покинули улицы, однако задержания продолжались на Комсомольской улице.Также сообщалось, что неизвестный мужчина пытался поджечь себя на Тверской улице, но полицейским и прохожим удалось его спасти. По информации источника РИА Новости в медкругах, мужчина получил 60% ожогов, его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Предварительно, причиной попытки самосожжения стали личные имущественные отношения.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

тверская улица

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T21:27 true PT0M37S

Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве 2021-01-31T21:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тверская улица, гумвд, омон россии, матросская тишина, москва, происшествия