https://ria.ru/20210131/moskva-1595398061.html

На Комсомольской площади в Москве прошли задержания

На Комсомольской площади в Москве прошли задержания

Силовики вновь провели задержания участников несанкционированной акции на площади трех вокзалов в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:34

2021-01-31T18:34

2021-01-31T19:22

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силовики вновь провели задержания участников несанкционированной акции на площади трех вокзалов в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что последние два часа там никого не было, кроме немногочисленных прохожих, бойцов ОМОНа и представителей СМИ.Устроители незаконного митинга объявили его законченным.Однако затем полицейские и ОМОН вновь активизировались, они задерживали отдельных граждан и уводили в автозаки. Большинство задержанных не сопротивлялись.Впоследствии машины Росгвардии уехали.Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, прошли в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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2021

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Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве 2021-01-31T18:34 true PT0M11S

Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская" В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга 2021-01-31T18:34 true PT0M37S

ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве 2021-01-31T18:34 true PT0M05S

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин