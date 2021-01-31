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На Комсомольской площади в Москве прошли задержания
На Комсомольской площади в Москве прошли задержания
Силовики вновь провели задержания участников несанкционированной акции на площади трех вокзалов в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T18:34
2021-01-31T19:22
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силовики вновь провели задержания участников несанкционированной акции на площади трех вокзалов в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что последние два часа там никого не было, кроме немногочисленных прохожих, бойцов ОМОНа и представителей СМИ.Устроители незаконного митинга объявили его законченным.Однако затем полицейские и ОМОН вновь активизировались, они задерживали отдельных граждан и уводили в автозаки. Большинство задержанных не сопротивлялись.Впоследствии машины Росгвардии уехали.Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, прошли в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия
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РИА Новости
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60
Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
В Москве проходит несанкционированный митинг. Продолжаются задержания возле станции метро "Комсомольская" в Москве
2021-01-31T18:34
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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская"
В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга
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ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве
ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин

На Комсомольской площади в Москве прошли задержания

18:34 31.01.2021 (обновлено: 19:22 31.01.2021)
 
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силовики вновь провели задержания участников несанкционированной акции на площади трех вокзалов в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он уточнил, что последние два часа там никого не было, кроме немногочисленных прохожих, бойцов ОМОНа и представителей СМИ.
Устроители незаконного митинга объявили его законченным.
Однако затем полицейские и ОМОН вновь активизировались, они задерживали отдельных граждан и уводили в автозаки. Большинство задержанных не сопротивлялись.
Впоследствии машины Росгвардии уехали.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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Навальный убил протест
Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, прошли в городах России 23 января.
МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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