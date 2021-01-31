Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/moskva-1595354221.html
В Москве задержали более ста участников несогласованной акции
В Москве задержали более ста участников несогласованной акции
В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, сообщила РИА Новости омбудсмен столицы Татьяна Потяева. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:37
2021-01-31T14:46
николай сванидзе
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595352135_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f2dacb4b4f5c4f4779410e0047ffec96.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, сообщила РИА Новости омбудсмен столицы Татьяна Потяева."Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется", — добавила она.По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".Так, на Чистых прудах задержали 24 нарушителя, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.При этом одиночные задержания активно продолжаются. По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, были член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. Позднее их отпустили.Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот" и на площади трех вокзалов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
2021-01-31T12:37
true
PT0M33S
Перекрытия улиц в Москве: кордон на Мясницкой
Полицейский в громкоговоритель сообщает, что на Мясницкую пускают только тех, кто на ней живет и работает.
2021-01-31T12:37
true
PT0M12S
Кадры задержания Николая Сванидзе
Несанкционированный митинг проходит в Москве, проходят задержания людей. Задержан Николай Сванидзе
2021-01-31T12:37
true
PT0M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595352135_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3e106014290e1e48191be517c4fbf050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай сванидзе, москва, происшествия

В Москве задержали более ста участников несогласованной акции

12:37 31.01.2021 (обновлено: 14:46 31.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, сообщила РИА Новости омбудсмен столицы Татьяна Потяева.
"Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется", — добавила она.
© РИА Новости / Александр Гальперин

Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.

Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
1 из 5

Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

Сотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции
2 из 5

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
3 из 5

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участник несанкционированной акции.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
4 из 5

Участник несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади
5 из 5

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

© РИА Новости
1 из 5

Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
2 из 5

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Участник несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

© РИА Новости
По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".
Так, на Чистых прудах задержали 24 нарушителя, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.
При этом одиночные задержания активно продолжаются.
По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.
Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, были член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. Позднее их отпустили.
Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот" и на площади трех вокзалов.
 
Николай СванидзеМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Лента новостейМолния