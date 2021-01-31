В Москве задержали более ста участников несогласованной акции
12:37 31.01.2021 (обновлено: 14:46 31.01.2021)
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве продолжаются задержания участников несогласованной акции, сообщила РИА Новости омбудсмен столицы Татьяна Потяева.
"Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется", — добавила она.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.
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Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.
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Сотрудники правоохранительных органов и горожане перед началом несанкционированной акции.
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции.
По информации властей, на незаконную акцию пришли 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота".
Так, на Чистых прудах задержали 24 нарушителя, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35.
При этом одиночные задержания активно продолжаются.
По громкоговорителям правоохранители призывают протестующих соблюдать порядок и разойтись.
Среди задержанных на Сухаревской, как передает корреспондент РИА Новости, были член Совета по правам человека и журналист Николай Сванидзе и депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. Позднее их отпустили.
Также появилась информация о задержаниях у "Красных ворот" и на площади трех вокзалов.