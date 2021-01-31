https://ria.ru/20210131/morozy-1595357365.html

На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы

На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы

На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:01

2021-01-31T13:01

2021-01-31T14:19

россия

евгений тишковец

карское море

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во второй половине недели, в тылу обширного североатлантического циклона, начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные даже для февраля морозы.Метеоролог рассказал, что ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров, что соответствует средним параметрам метеостатистики последнего месяца сезона.

https://ria.ru/20210131/odezhda-1595330120.html

https://ria.ru/20210130/pogoda-1595224751.html

россия

карское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений тишковец, карское море, общество