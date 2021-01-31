На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы
13:01 31.01.2021 (обновлено: 14:19 31.01.2021)
"Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9. И это только начало", — рассказал Тишковец.
По его словам, во второй половине недели, в тылу обширного североатлантического циклона, начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря, из-за чего ударят аномальные даже для февраля морозы.
"Так, в четверг минимальная температура составит уже минус 10 — минус 15, в пятницу и субботу минус 15 — минус 20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20-25 мороза, днем не выше минус 13 — минус 18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме", — отметил синоптик.
Метеоролог рассказал, что ожидаемое общее количество осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров, что соответствует средним параметрам метеостатистики последнего месяца сезона.