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На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина
На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина
Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:48
2021-01-31T16:59
александр минкин
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен.Инцидент, как уточнил журналист, произошел в московском районе Куркино.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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александр минкин, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, происшествия

На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина

16:48 31.01.2021 (обновлено: 16:59 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОбозреватель газеты "Московский комсомолец" Александр Минкин
Обозреватель газеты Московский комсомолец Александр Минкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен.

"Меня отпустили. Меня задержали, потому я стоял с плакатом "Свободу политзаключенным". А ко мне подошли и сказали, что они... меня задерживают из-за нарушения указа о повышенной готовности. Я стоял в одиночном пикете", - рассказал Минкин.

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Инцидент, как уточнил журналист, произошел в московском районе Куркино.

"Составили (протокол), плакат изъяли", - добавил Минкин, уточнив, что штрафов ему не выписано.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Александр МинкинГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваНовосибирскПроисшествия
 
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