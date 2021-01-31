https://ria.ru/20210131/minkin-1595385320.html

На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина

На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина

Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:48

2021-01-31T16:48

2021-01-31T16:59

александр минкин

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

москва

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен.Инцидент, как уточнил журналист, произошел в московском районе Куркино.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

москва

новосибирск

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Автозаки на пустых улицах: полиция оттеснила митингующих от "Матросской тишины" У "Матросской тишины" спокойно, участники незаконной акции разошлись. На улице только полицейские автозаки. 2021-01-31T16:48 true PT0M10S

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александр минкин, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, новосибирск, происшествия