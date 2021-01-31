На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина
16:48 31.01.2021 (обновлено: 16:59 31.01.2021)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Журналист "Московского Комсомольца" Александр Минкин рассказал РИА Новости, что его задержали на одиночном пикете в Москве, он уже отпущен.
"Меня отпустили. Меня задержали, потому я стоял с плакатом "Свободу политзаключенным". А ко мне подошли и сказали, что они... меня задерживают из-за нарушения указа о повышенной готовности. Я стоял в одиночном пикете", - рассказал Минкин.
Вчера, 15:46Навальный убил протест
Инцидент, как уточнил журналист, произошел в московском районе Куркино.
"Составили (протокол), плакат изъяли", - добавил Минкин, уточнив, что штрафов ему не выписано.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".