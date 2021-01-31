https://ria.ru/20210131/mid-blinken-1595405068.html

МИД из-за протестов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

МИД из-за протестов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел после комментариев госсекретаря США Энтони Блинкена потребовало от Вашингтона перестать вмешиваться в дела России. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:59

2021-01-31T19:59

2021-01-31T19:59

россия

энтони блинкен

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

сша

twitter

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел после комментариев госсекретаря США Энтони Блинкена потребовало от Вашингтона перестать вмешиваться в дела России.Новый глава Госдепа днем в воскресенье написал в Twitter, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд" и призвал "освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав".В этой связи на Смоленской площади потребовали "прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств" и напомнили об ответственности за распространение фейков, касающихся несогласованных акций.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595398701.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, сша, twitter