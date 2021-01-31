МИД из-за протестов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел после комментариев госсекретаря США Энтони Блинкена потребовало от Вашингтона перестать вмешиваться в дела России.
Новый глава Госдепа днем в воскресенье написал в Twitter, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд" и призвал "освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав".
"Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России", — написал МИД на своей странице в Facebook.
В этой связи на Смоленской площади потребовали "прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств" и напомнили об ответственности за распространение фейков, касающихся несогласованных акций.
Вчера, 15:46Навальный убил протест
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".