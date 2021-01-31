https://ria.ru/20210131/metro-1595391759.html
Все станции московского метро работают в штатном режиме
Все станции московского метро работают в штатном режиме
Все станции столичной подземки работают в штатном режиме, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на метрополитен. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:43
2021-01-31T17:43
2021-01-31T19:22
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_fed514576eb1b9fd33f1a6e89f48b39b.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Все станции столичной подземки работают в штатном режиме, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на метрополитен.В воскресенье с 08:00 и до особого распоряжение полиции в Москве закрыли на вход и выход центральные станции: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".Ограничения были связаны с несогласованными акциями в центре города.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/aktsii-1595391056.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594592638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2141fb02d5d13b580ded178b64ede9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва