https://ria.ru/20210131/metro-1595391759.html

Все станции московского метро работают в штатном режиме

Все станции московского метро работают в штатном режиме

Все станции столичной подземки работают в штатном режиме, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на метрополитен. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:43

2021-01-31T17:43

2021-01-31T19:22

москва

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Все станции столичной подземки работают в штатном режиме, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале со ссылкой на метрополитен.В воскресенье с 08:00 и до особого распоряжение полиции в Москве закрыли на вход и выход центральные станции: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".Ограничения были связаны с несогласованными акциями в центре города.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595391056.html

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2021

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москва