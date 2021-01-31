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Москвичей предупредили о "ситуативных" закрытиях станций метро
Москвичей предупредили о "ситуативных" закрытиях станций метро
Власти Москвы напоминают о закрытых семи центральных станций метро, а также о возможных ситуативных перекрытиях и других станций, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:39
2021-01-31T11:36
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Власти Москвы напоминают о закрытых семи центральных станций метро, а также о возможных ситуативных перекрытиях и других станций, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что в воскресенье по требованию полиции с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции: "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595341070.html
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департамент транспорта г. москвы, москва

Москвичей предупредили о "ситуативных" закрытиях станций метро

10:39 31.01.2021 (обновлено: 11:36 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Власти Москвы напоминают о закрытых семи центральных станций метро, а также о возможных ситуативных перекрытиях и других станций, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что в воскресенье по требованию полиции с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции: "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.
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В Петербурге перед несогласованной акцией перекрыли Дворцовую площадь

"Для пересадки пользуйтесь Кольцевой линией. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны", — говорится в сообщении.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Департамент транспорта г. МосквыМосква
 
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