https://ria.ru/20210131/metro-1595341853.html

Москвичей предупредили о "ситуативных" закрытиях станций метро

Москвичей предупредили о "ситуативных" закрытиях станций метро

Власти Москвы напоминают о закрытых семи центральных станций метро, а также о возможных ситуативных перекрытиях и других станций, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:39

2021-01-31T10:39

2021-01-31T11:36

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Власти Москвы напоминают о закрытых семи центральных станций метро, а также о возможных ситуативных перекрытиях и других станций, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что в воскресенье по требованию полиции с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции: "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595341070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/dalniy-vostok-1595341264.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва