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Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма
Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма
Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T22:51
2021-01-31T23:01
донбасс
леонид кравчук
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в воскресенье глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире

Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма

22:51 31.01.2021 (обновлено: 23:01 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в воскресенье глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.

"Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос – ред.), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством – ред.) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ДонбассЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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