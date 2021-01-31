https://ria.ru/20210131/kravchuk-1595416784.html

Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма

Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма

Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:51

2021-01-31T22:51

2021-01-31T23:01

донбасс

леонид кравчук

верховная рада украины

республика крым

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в мире

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КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в воскресенье глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210130/krym-1595248736.html

донбасс

республика крым

украина

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донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире