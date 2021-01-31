Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/kaliningrad-1595392046.html
В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции
В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции
Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:45
2021-01-31T17:45
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
калининградская область
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375849_56:0:2833:1562_1920x0_80_0_0_0e384333b8697eb9216bd69e5a6af55f.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Участники акции собрались возле торгового центра "Плаза" в центре города в полдень (13.00 мск) и отправились шествием к областному правительству. Территория вокруг здания оказалась перекрыта, там проводили ремонтные работы - с помощью спецтехники обрезали ветки деревьев. По пути следования полицейские через громкоговорители предупреждали, что акция незаконна, не согласована с местными властями и просили собравшихся разойтись. Проводить массовые мероприятия в регионе запрещено и из-за коронавирусных ограничений.Колонна двинулась на площадь Победы, где участники и провели митинг, в ходе акции водили хороводы, дарили полицейским цветы, пели песни и частушки под гитару и читали рэп. Завершилась акция примерно в 14.30 (15.30 мск).В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кордон полиции перекрыл движение у СИЗО "Матросская тишина"
Напротив СИЗО «Матросская тишина», куда отправились участники несогласованной акции и где содержится Навальный, находится около 10 машин сотрудников полиции и один автобус. Кордон полиции перекрыл движение.
2021-01-31T17:45
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595375849_0:0:2477:1857_1920x0_80_0_0_6e82a60e7898dc9430bac44967aed524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции

17:45 31.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"Сегодня, 31 января, в Калининграде проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 250 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 27 граждан", - рассказали в пресс-службе.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 15:46
Навальный убил протест
Участники акции собрались возле торгового центра "Плаза" в центре города в полдень (13.00 мск) и отправились шествием к областному правительству. Территория вокруг здания оказалась перекрыта, там проводили ремонтные работы - с помощью спецтехники обрезали ветки деревьев. По пути следования полицейские через громкоговорители предупреждали, что акция незаконна, не согласована с местными властями и просили собравшихся разойтись. Проводить массовые мероприятия в регионе запрещено и из-за коронавирусных ограничений.
Колонна двинулась на площадь Победы, где участники и провели митинг, в ходе акции водили хороводы, дарили полицейским цветы, пели песни и частушки под гитару и читали рэп. Завершилась акция примерно в 14.30 (15.30 мск).
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
14:53В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
14:49ЗРК "БУК-М2Э" будет защищать воздушные рубежи Казахстана
14:47Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
14:46На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех
14:46Путин оценил ситуацию с созданием банками экосистем
14:42В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
14:42Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
14:41Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
14:37Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
14:37На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:35В США полиция применила перцовый спрей, задерживая девятилетнюю девочку
14:35Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19
14:35Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
14:33В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
14:32Росгвардия опровергла сообщения о применении силы к женщине в Челябинске
14:28В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейских
14:26Попытки Киева украинизировать Донбасс обречены на провал, заявили в ДНР
14:26СК запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального
14:25В Москве после несогласованных акций 14 человек доставили в больницы
Лента новостейМолния