В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Сегодня, 31 января, в Калининграде проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 250 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 27 граждан", - рассказали в пресс-службе.
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Участники акции собрались возле торгового центра "Плаза" в центре города в полдень (13.00 мск) и отправились шествием к областному правительству. Территория вокруг здания оказалась перекрыта, там проводили ремонтные работы - с помощью спецтехники обрезали ветки деревьев. По пути следования полицейские через громкоговорители предупреждали, что акция незаконна, не согласована с местными властями и просили собравшихся разойтись. Проводить массовые мероприятия в регионе запрещено и из-за коронавирусных ограничений.
Колонна двинулась на площадь Победы, где участники и провели митинг, в ходе акции водили хороводы, дарили полицейским цветы, пели песни и частушки под гитару и читали рэп. Завершилась акция примерно в 14.30 (15.30 мск).
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".