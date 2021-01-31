https://ria.ru/20210131/kaliningrad-1595392046.html

В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции

В Калининграде задержали 27 участников незаконной акции

Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:45

2021-01-31T17:45

2021-01-31T17:45

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала 27 участников несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.Участники акции собрались возле торгового центра "Плаза" в центре города в полдень (13.00 мск) и отправились шествием к областному правительству. Территория вокруг здания оказалась перекрыта, там проводили ремонтные работы - с помощью спецтехники обрезали ветки деревьев. По пути следования полицейские через громкоговорители предупреждали, что акция незаконна, не согласована с местными властями и просили собравшихся разойтись. Проводить массовые мероприятия в регионе запрещено и из-за коронавирусных ограничений.Колонна двинулась на площадь Победы, где участники и провели митинг, в ходе акции водили хороводы, дарили полицейским цветы, пели песни и частушки под гитару и читали рэп. Завершилась акция примерно в 14.30 (15.30 мск).В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кордон полиции перекрыл движение у СИЗО "Матросская тишина" Напротив СИЗО «Матросская тишина», куда отправились участники несогласованной акции и где содержится Навальный, находится около 10 машин сотрудников полиции и один автобус. Кордон полиции перекрыл движение. 2021-01-31T17:45 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, калининградская область, калининград, происшествия