Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области.
На сайте Следственного комитета РФ в воскресенье появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".
"В социальных сетях встретила жуткое видео, где мужчина кидает на пол детей. Мы сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно. Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом на связи", - написала Кузнецова в своем Facebook.