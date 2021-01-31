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Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области

Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T23:32

2021-01-31T23:32

2021-01-31T23:32

россия

анна кузнецова

омская область

омск

происшествия

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области.На сайте Следственного комитета РФ в воскресенье появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/mladenets-1595089918.html

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россия, анна кузнецова, омская область, омск, происшествия