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Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области
Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T23:32
2021-01-31T23:32
россия
анна кузнецова
омская область
омск
происшествия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области.На сайте Следственного комитета РФ в воскресенье появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".
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россия, анна кузнецова, омская область, омск, происшествия

Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области

23:32 31.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль дело об истязании детей в Омской области.
На сайте Следственного комитета РФ в воскресенье появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина жестоко поочередно и с силой кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетних".
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"В социальных сетях встретила жуткое видео, где мужчина кидает на пол детей. Мы сразу же связались с коллегой в регионе. Следователи подключились мгновенно. Сейчас установлена личность мужчины, он задержан, возбуждено уголовное дело, дети вне опасности. С регионом на связи", - написала Кузнецова в своем Facebook.

 
РоссияАнна КузнецоваОмская областьОмскПроисшествия
 
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