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В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:55
2021-01-31T14:55
россия
совет федерации рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.При этом сенатор выразил надежду на то, что правоохранительные органы "приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране". "Главное - точное и своевременное применение введённых законодателями мер", - считает он.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595348730.html
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россия, совет федерации рф, андрей климов, общество

В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении

14:55 31.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
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"Не надо на каждое тявканье принимать новый закон. Парламентарии уже дали весь необходимый инструментарий правоохранительным органам, надо просто им пользоваться, а не ужесточать законы", - сказал Климов, отметив, что действующее законодательство в этой сфере гораздо мягче, чем в США.
При этом сенатор выразил надежду на то, что правоохранительные органы "приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране". "Главное - точное и своевременное применение введённых законодателями мер", - считает он.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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