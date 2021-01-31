В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.
"Не надо на каждое тявканье принимать новый закон. Парламентарии уже дали весь необходимый инструментарий правоохранительным органам, надо просто им пользоваться, а не ужесточать законы", - сказал Климов, отметив, что действующее законодательство в этой сфере гораздо мягче, чем в США.
При этом сенатор выразил надежду на то, что правоохранительные органы "приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране". "Главное - точное и своевременное применение введённых законодателями мер", - считает он.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.