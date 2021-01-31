https://ria.ru/20210131/inoagenty-1595371020.html

В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении

В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении

Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:55

2021-01-31T14:55

2021-01-31T14:55

россия

совет федерации рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции в отношении иноагентов в России усиливать нет необходимости, в действующем законодательстве и так предусмотрены достаточные меры, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее издание Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК*, основанный Алексеем Навальным, призывает руководство США ввести санкции, в "приоритетный шорт-лист" попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.При этом сенатор выразил надежду на то, что правоохранительные органы "приведут в чувство тех, кто гадит в собственной стране". "Главное - точное и своевременное применение введённых законодателями мер", - считает он.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595348730.html

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, андрей климов, общество