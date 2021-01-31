https://ria.ru/20210131/impichment-1595327581.html

CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду

CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду

Два адвоката, которые должны были защищать экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в сенате — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс — покинули его... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T04:55

2021-01-31T04:55

2021-01-31T12:30

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Два адвоката, которые должны были защищать экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в сенате — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс — покинули его команду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.На прошлой неделе сообщалось, что Трамп нанял Бауэрса, адвоката из Южной Каролины, который представлял губернаторов этого штата и работал в Минюсте при президенте Джордже Буше — младшем. Во вторник Трамп нанял второго защитника в команду — бывшего прокурора, а ныне адвоката по уголовным делам Барбье.Изменения в команде происходят менее чем за две недели до начала процесса. Кто теперь займется защитой экс-президента, неизвестно.Позднее телеканал сообщил со ссылкой на источники, что Трампа покинули еще три юриста: недавно присоединившийся к команде Джош Ховард, а также Джонни Гэссер и Грег Харрис.Отмечается, что адвокаты пока не получали предоплату. По информации источника телеканала, Трамп хотел, чтобы адвокаты сосредоточили линию защиты на аргументах о фальсификациях на выборах, а не на вопросе законности процесса над экс-президентом после того, как тот уже покинул свой пост.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.Сенат рассматривает импичмент задним числом, уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/impichment-1594616472.html

https://ria.ru/20210127/tramp-1594723635.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире