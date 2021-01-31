https://ria.ru/20210131/guantanamo-1595323239.html
Пентагон временно отказался от плана по вакцинации заключенных Гуантанамо
Пентагон временно отказался от плана по вакцинации заключенных Гуантанамо
Пентагон "приостановил" реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключенных в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо, заявил... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T00:37
2021-01-31T00:37
2021-01-31T00:38
распространение коронавируса
тюрьма в гуантанамо
куба
сша
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пентагон "приостановил" реализацию плана по вакцинации от коронавируса заключенных в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Министерство обороны столкнулось с критикой со стороны законодателей-республиканцев из-за планов по вакцинации 40 заключенных Гуантанамо, в том числе Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в соответствии с докладом комиссии 9/11 в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.Так, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти отметил, что президент США Джо Байден не говорил, что его план по борьбе с коронавирусом подразумевает "вакцинацию террористов раньше, чем большинства американцев". В свою очередь конгрессвумен Элиза Стефаник заявила, что приоритетная вакцинация для заключенных Гуантанамо вместо пожилых и ветеранов "непростительна".Ранее издание New York Times сообщало, что минобороны США предложит пройти вакцинацию от коронавируса заключенным в Гуантанамо, кампания может начаться на следующей неделе. Издание ссылалось на выдержку из заявления федерального прокурора Клейтона Триветта-младшего, уведомившего о вакцинации адвокатов, защищающих пятерых обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года.Он указал, что 40 заключенных тюрьмы могут начать проходить вакцинацию "на добровольной основе" с понедельника. По правилам минобороны США, так как американский регулятор FDA дал одобрение только на экстренное применение вакцин компаний Moderna и Pfizer-BioNTech, то требуется согласие пациента на использование препарата.Неизвестно число зараженных коронавирусом в Гуантанамо. На начальных этапах пандемии военные сообщали о двух случая заражения на базе. Предположительно, заболели моряки. После этого минобороны прекратило разглашение данных такого рода о некоторых объектах.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
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тюрьма в гуантанамо, куба, сша, в мире
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Пентагон "приостановил" реализацию плана по вакцинации от коронавируса
заключенных в тюрьме на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо
, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Министерство обороны столкнулось с критикой со стороны законодателей-республиканцев из-за планов по вакцинации 40 заключенных Гуантанамо, в том числе Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в соответствии с докладом комиссии 9/11 в подготовке терактов в США 11 сентября 2001 года.
Так, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти отметил, что президент США Джо Байден не говорил, что его план по борьбе с коронавирусом подразумевает "вакцинацию террористов раньше, чем большинства американцев". В свою очередь конгрессвумен Элиза Стефаник заявила, что приоритетная вакцинация для заключенных Гуантанамо вместо пожилых и ветеранов "непростительна".
"Ни один из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем реализацию этого плана, поскольку мы пересматриваем протоколы защиты (военного - ред) состава. Мы остаемся верны своим обязательствам по обеспечению безопасности наших войск", - написал Кирби в Twitter.
Ранее издание New York Times сообщало, что минобороны США предложит пройти вакцинацию от коронавируса заключенным в Гуантанамо, кампания может начаться на следующей неделе. Издание ссылалось на выдержку из заявления федерального прокурора Клейтона Триветта-младшего, уведомившего о вакцинации адвокатов, защищающих пятерых обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года.
Он указал, что 40 заключенных тюрьмы могут начать проходить вакцинацию "на добровольной основе" с понедельника. По правилам минобороны США, так как американский регулятор FDA дал одобрение только на экстренное применение вакцин компаний Moderna и Pfizer-BioNTech, то требуется согласие пациента на использование препарата.
Неизвестно число зараженных коронавирусом в Гуантанамо. На начальных этапах пандемии военные сообщали о двух случая заражения на базе. Предположительно, заболели моряки. После этого минобороны прекратило разглашение данных такого рода о некоторых объектах.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.