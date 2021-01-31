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Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса
Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса
Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:56
2021-01-31T19:56
2021-01-31T22:14
распространение коронавируса
microsoft corporation
билл гейтс
пакистан
нигерия
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению. С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.Полную версию интервью читайте на Inosmi >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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microsoft corporation, билл гейтс, пакистан, нигерия, в мире
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung
. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.
"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", — сказал он.
Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.
"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.
По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
Полную версию интервью читайте на Inosmi >>