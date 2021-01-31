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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/geyts-1595404796.html
Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса
Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса
Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:56
2021-01-31T22:14
распространение коронавируса
microsoft corporation
билл гейтс
пакистан
нигерия
в мире
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению. С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.Полную версию интервью читайте на Inosmi &gt;&gt;
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microsoft corporation, билл гейтс, пакистан, нигерия, в мире

Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса

19:56 31.01.2021 (обновлено: 22:14 31.01.2021)
 
© NetflixКадр из фильма "Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса"
Кадр из фильма Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Netflix
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.
"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", — сказал он.
Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.

"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.

Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей
По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
Полную версию интервью читайте на Inosmi >>
 
Распространение коронавирусаMicrosoft CorporationБилл ГейтсПакистанНигерияВ мире
 
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