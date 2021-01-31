https://ria.ru/20210131/geyts-1595404796.html

Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса

Гейтс ответил на сообщения о "причастности" к пандемии коронавируса

Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:56

2021-01-31T19:56

2021-01-31T22:14

распространение коронавируса

microsoft corporation

билл гейтс

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нигерия

в мире

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. Также он вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине. По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению. С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети писали, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.Полную версию интервью читайте на Inosmi >>

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594882699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, билл гейтс, пакистан, нигерия, в мире