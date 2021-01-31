https://ria.ru/20210131/general-1595415994.html

Генерал ФСБ прокомментировал незаконные акции

Генерал ФСБ прокомментировал незаконные акции

Участников несогласованных акций в РФ в воскресенье было меньше, чем 23 января, потому что люди поняли, что протест не имеет перспектив, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T22:24

2021-01-31T22:24

2021-01-31T22:24

сильная россия

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Участников несогласованных акций в РФ в воскресенье было меньше, чем 23 января, потому что люди поняли, что протест не имеет перспектив, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.В частности, в Москве, по данным полиции, в несогласованной акции протеста приняли участие 2 тысячи человек. Неделей ранее столичный главк сообщал о 4 тысячах участниках незаконной акции.Также, по мнению генерала, снизить количество участвующих в несогласованных акциях позволила и профилактическая работа органов власти: разъяснения и объяснения о негативных последствиях за участие в акциях, штрафы, задержания.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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сильная россия, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва